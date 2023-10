Een zeldzaam gezicht: de 'Ring of Fire'-zonsverduistering verlicht delen van het westen van de Verenigde Staten

Bereid je voor om getuige te zijn van een hemels fenomeen dat bekend staat als de 'Ring of Fire'-zonsverduistering. Delen van het westen van de Verenigde Staten zullen op zaterdag 14 oktober 2023 worden getrakteerd op deze spectaculaire gebeurtenis. Tijdens een ringvormige zonsverduistering zal de maan zichzelf voor de zon positioneren, waardoor het licht gedeeltelijk wordt verduisterd en een schitterende ring of ring ontstaat. In tegenstelling tot een totale zonsverduistering waarbij de maan de zon volledig blokkeert, is de maan tijdens een ringvormige zonsverduistering niet groot genoeg om het zonlicht volledig te verduisteren.

De eclips zal in specifieke gebieden zichtbaar zijn, te beginnen bij Eugene en Medford in Oregon om 9 uur. De eclips zal dan om 15 uur waarneembaar zijn in Elko, Nevada, en later in het zuiden van Utah. Albuquerque, Roswell, Midland, San Antonio en Corpus Christi behoren tot de andere locaties waar de zonsverduistering zichtbaar zal zijn. Alleen smalle regio's van Oregon, Texas, Mexico, Midden-Amerika, Colombia en Brazilië zullen de volledige ring van vuur ervaren. De rest van de aangrenzende Verenigde Staten zal getuige kunnen zijn van een gedeeltelijke zonsverduistering.

Ringvormige zonsverduisteringen zijn uiterst zeldzaam. De laatste keer dat de Verenigde Staten er een meemaakten was op 20 mei 2012, in heel Texas en Zuidwest. Er wordt voorspeld dat de volgende ringvormige zonsverduistering in 2046 zal plaatsvinden, maar slechts kleine delen van het zuiden van Oregon, het noorden van Californië, het uiterste noordwesten van Nevada en het zuidwesten van Idaho zullen de kans krijgen om er getuige van te zijn.

Het is van cruciaal belang om de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen bij het bekijken van de zonsverduistering. Om blijvend oogletsel te voorkomen, wordt aanbevolen een beschermende eclipsbril te dragen. Als alternatief kunt u een ‘pinhole-projector’ maken om veilig een beeld van de zon te observeren of te zoeken naar natuurlijke lichtprojecties door de bladeren van bomen.

Ervaar deze zeldzame hemelse gebeurtenis en verwonder je over de betoverende zonsverduistering 'Ring of Fire', een spektakel dat degenen die het geluk hebben er getuige van te zijn, zal boeien.

