Een zeldzame ‘Ring of Fire’-eclips zal zichtbaar zijn in de VS en Zuid-Amerika

Dit weekend zullen Amerikanen en mensen in Midden- en Zuid-Amerika de kans krijgen om getuige te zijn van een zeldzaam zonnefenomeen dat bekend staat als een “ring van vuur”-eclips. De komende ringvormige zonsverduistering zal zichtbaar zijn in verschillende westelijke staten van de VS, waaronder Oregon, Nevada, Utah, New Mexico, Texas en delen van Californië, Idaho, Colorado en Arizona. National Geographic-redacteur en ruimtedeskundige Allie Yang legt uit dat tijdens deze zonsverduistering de maan voor de zon zal passeren, iets kleiner zal lijken en een “splinter van de zon in de vorm van een ring” zal creëren voor gelukkige waarnemers op de juiste plaats aan de hemel. juiste tijd.

Hoewel ringvormige zonsverduisteringen niet bijzonder zeldzaam zijn, is het ongebruikelijk dat het pad van de zonsverduistering de Verenigde Staten doorkruist. De laatste “ring van vuur”-eclips die zichtbaar was in de VS was in 2012, en na dit weekend zal het fenomeen pas in 2039 opnieuw waarneembaar zijn. Yang benadrukt echter het belang van oogbescherming bij het bekijken van eclipsen, ook al is het maar een deel ervan. van de zon zichtbaar is. Ze waarschuwt dat binnen enkele seconden onomkeerbare oogbeschadiging kan optreden, dus het is van cruciaal belang om een ​​ISO-gecertificeerde eclipsbril te gebruiken of indirecte kijkmethoden zoals pinhole-projectie te proberen.

Eclipsen zorgen volgens Yang voor een unieke multisensorische ervaring. Niet alleen kunnen waarnemers getuige zijn van de hemelse gebeurtenis, maar ze kunnen ook nachtelijke dieren horen tevoorschijn komen en veranderingen in temperatuur voelen als de zon wordt geblokkeerd door de maan. De zonsverduistering heeft ook wetenschappelijke betekenis, aangezien wetenschappers raketten en ballonnen zullen lanceren om veranderingen in temperatuur, druk en ionisatie tijdens de gebeurtenis te meten. De verzamelde gegevens zullen dienen als basis voor verder onderzoek tijdens de totale zonsverduistering die op 8 april 2024 wordt verwacht.

Voor degenen die geïnteresseerd zijn in het aanschouwen van dit zeldzame fenomeen: meer informatie is te vinden op NatGeo.com.

