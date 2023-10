Maak je klaar voor de gedeeltelijke ringvormige zonsverduistering in Noord-Amerika

By

Op 14 oktober zullen inwoners van Ontario een gedeeltelijke ringvormige zonsverduistering meemaken, die ongeveer twee uur zal duren. Tijdens dit fenomeen zal de maan dichter bij de zon staan, waardoor deze kleiner lijkt en een “ring van vuur” aan de hemel ontstaat. Terwijl een totale zonsverduistering de zon volledig bedekt, bedekt een gedeeltelijke ringvormige zonsverduistering deze slechts gedeeltelijk.

De donkerste luchten tijdens de zonsverduistering zullen te zien zijn aan de westkust van de VS, beginnend bij de Stille Oceaan. In Vancouver zal ongeveer 79 procent van de zon bedekt zijn door de schaduw van de maan. In Toronto zal ongeveer 27 procent van de zon bedekt zijn, waarbij de piekdekking rond 1 uur plaatsvindt

Verduisteringen kunnen een impact hebben op het milieu en de atmosfeer. Pierre Langlois, de manager van de Space Astronomy and Planetary Exploration Missions van de Canadian Space Agency, legt uit dat een voorbijgaande zonsverduistering een mini-nacht creëert, waardoor dieren in het wild wakker worden omdat ze waarnemen dat het nacht is.

Veel mensen hebben een grotere belangstelling getoond voor amateurastronomie, wat heeft geleid tot een sterke stijging in de verkoop van zonnebrillen voor het bekijken van eclipsen en andere gecertificeerde kijkapparatuur. Het is echter belangrijk op te merken dat het niet veilig is om tijdens een ringvormige zonsverduistering rechtstreeks in de zon te kijken. Een gewone zonnebril biedt niet voldoende bescherming, en naar de zon kijken zonder de juiste uitrusting kan ernstig oogletsel veroorzaken.

Als u niet over gecertificeerde kijkapparatuur beschikt, is het bouwen van uw eigen projector een veilige manier om de zonsverduistering te ervaren. Vergeet niet om nooit rechtstreeks in de zon te kijken zonder de juiste bescherming.

De volgende zonsverduistering, een totale zonsverduistering, zal plaatsvinden op 8 april 2024. Deze zal door Mexico, de VS en Oost-Canada gaan.

Bronnen:

– Dunlap Instituut voor Astronomie en Astrofysica aan de Universiteit van Toronto

– De Canadese ruimtevaartorganisatie

– Nasa

Definities:

– Gedeeltelijke ringvormige zonsverduistering: wanneer de maan dichter bij de zon staat, waardoor deze kleiner lijkt en een ‘ring van vuur’ aan de hemel ontstaat.

– Totale zonsverduistering: wanneer de maan de zon volledig bedekt.

– Zonsverduisteringzonnebril: speciale zonnebril ontworpen om de ogen te beschermen tijdens zonsverduisteringen.