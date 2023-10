Geluiden van de oceaan: de impact van geluidsoverlast en klimaatverandering

De onderwaterwereld wordt vaak gezien als een stille en rustige plek. Dit idee kan echter niet verder van de waarheid zijn. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, wemelt de oceaan van geluid, van de angstaanjagende liederen van bultruggen tot de complexe communicatienetwerken van verschillende vissoorten. In water reist geluid zelfs sneller en verder dan in de lucht, waardoor het een essentieel onderdeel van het zeeleven is.

Het is fascinerend om te bedenken hoe ons begrip van de oceaan en haar bewoners in de loop van de tijd is geëvolueerd. In 1943 vonden de Franse ingenieur Emile Gagnon en marine-luitenant Jacques Cousteau het Self-Contained Underwater Breathing Apparatus (SCUBA) uit, dat een revolutie teweegbracht in ons vermogen om de diepten van de zee te verkennen. Cousteau speelde met zijn baanbrekende televisiedocumentaires een cruciale rol bij het populariseren en belichten van de wonderen van het leven in de oceaan, net zoals David Attenborough dat vandaag de dag doet.

Door de geschiedenis heen hebben we de oceaan ten onrechte als een stille wereld gezien. Onze oren, afgestemd op trillingen in de lucht, hebben moeite om het onderwatergeluidslandschap waar te nemen. Cousteau zelf geloofde dat geluid in de diepte afwezig was. We weten nu echter dat de oceaan een symfonie van geluiden is, waarbij zeedieren complexe vocalisaties gebruiken voor communicatie, navigatie en jacht.

Maar zoals bij veel milieu-uitdagingen heeft menselijke activiteit dit delicate evenwicht verstoord. De geluidsoverlast door bronnen als scheepsmotoren, windturbine-installaties en marineoefeningen is sinds de industriële revolutie gestaag toegenomen. Het constante gezoem van onderwatergeluid heeft zeedieren, zoals walvissen, gedwongen luider te schreeuwen om boven de kakofonie uit te komen.

Helaas brengt een nieuwe studie van de Universiteit Utrecht nog meer verontrustend nieuws. De onderzoekers ontdekten dat de opwarming van de oceaan, veroorzaakt door klimaatverandering, het probleem van geluidsoverlast onder water verergert. Warmer en zuurder water verbetert de geluidsoverdracht door water, waardoor de oceaan nog luidruchtiger wordt. Klimaatverandering zal ook leiden tot stratificatie in de Noord-Atlantische Oceaan, waardoor een ‘geluidskanaal’ ontstaat waardoor geluid verder kan reizen.

De impact van deze toenemende geluidsoverlast onder water is aanzienlijk en verreikend. Het leven in zee is afhankelijk van geluid om te overleven, van het vinden van partners tot het lokaliseren van voedsel en het vermijden van roofdieren. Verstoorde soundscapes kunnen deze vitale processen verstoren, wat leidt tot bevolkingsdaling en onevenwichtigheden in ecosystemen.

Om de kwetsbare akoestische omgeving van de oceaan te beschermen, is het van cruciaal belang om door de mens veroorzaakte bronnen van onderwatergeluid te verminderen en de effecten van klimaatverandering te verzachten. Strengere regelgeving op het gebied van de scheepvaart, bouwactiviteiten en marineoefeningen kan de impact helpen minimaliseren. Bovendien is het pleiten voor duurzame praktijken en het behoud van mariene habitats essentieel voor het behoud van het natuurlijke geluidslandschap van onze oceanen.

Dus, de volgende keer dat u de uitgestrektheid van de oceaan aanschouwt, bedenk dan dat onder het ogenschijnlijk serene oppervlak een wereld leeft van geluid - een wereld die we moeten proberen te beschermen in het belang van al haar bewoners.

Veel gestelde vragen (FAQ)

Vraag: Hoe werd het autonome onderwaterademhalingsapparaat (SCUBA) uitgevonden?

A: De SCUBA werd in 1943 uitgevonden door de Franse ingenieur Emile Gagnon en marineluitenant Jacques Cousteau.

Vraag: Hoe is ons begrip van het geluidslandschap van de oceaan in de loop van de tijd veranderd?

A: Aanvankelijk geloofde men dat de oceaan stil was. We weten nu echter dat de onderwaterwereld gevuld is met een breed scala aan geluiden, van het gezang van walvissen tot de communicatiemethoden van verschillende vissoorten.

Vraag: Welke invloed heeft onderwatergeluidsvervuiling op het leven in zee?

A: Geluidsoverlast verstoort vitale communicatie- en navigatieprocessen voor zeedieren, wat leidt tot potentiële bevolkingsafname en onevenwichtigheden in het ecosysteem.

Vraag: Hoe draagt ​​klimaatverandering bij aan geluidsoverlast onder water?

A: De opwarming van de oceaan en de toegenomen zuurgraad, veroorzaakt door klimaatverandering, verbeteren de geluidsoverdracht door water, waardoor het onderwatergeluid luider en ontwrichtender wordt.

Vraag: Wat kan er gedaan worden om de geluidsoverlast onder water te verminderen?

A: Het implementeren van strengere regels voor door de mens veroorzaakte bronnen van onderwatergeluid en het nemen van stappen om de klimaatverandering aan te pakken, kunnen de impact van onderwatergeluidsvervuiling op het leven in zee helpen verzachten.

Bron: Universiteit Utrecht https://www.utrechtuniversity.nl/