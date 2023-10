Wetenschappers reconstrueren het gezicht van een sleutelfossiel in de evolutie van de mensaap en de mens

Wetenschappers van het American Museum of Natural History, Brooklyn College en het Catalaanse Instituut voor Paleontologie Miquel Crusafont hebben met succes het gezicht van Pierolapithecus catalaunicus gereconstrueerd, een belangrijk fossiel in de studie van de mensaap en de evolutie van de mens.

Pierolapithecus catalaunicus, een soort die ongeveer 12 miljoen jaar geleden leefde, is van cruciaal belang voor het begrijpen van de mozaïekaard van de evolutie van mensachtigen. Het is een van de weinige soorten waarvan de schedel en het gedeeltelijke skelet goed bewaard zijn gebleven, en biedt waardevolle inzichten in de plaatsing ervan in de stamboom van de mensachtigen en in de biologie ervan.

Het eerdere begrip van Pierolapithecus suggereerde dat het een rechtopstaand lichaamsplan had voordat hij aanpassingen ontwikkelde om op te hangen en tussen boomtakken te bewegen. Als gevolg van schade aan de schedel zijn de debatten over de evolutionaire positie ervan echter blijven bestaan.

Om deze vragen te beantwoorden, gebruikten de wetenschappers CT-scans om de schedel van Pierolapithecus virtueel te reconstrueren en te vergelijken met andere primatensoorten. Ze modelleerden ook de evolutie van de belangrijkste kenmerken van de gezichtsstructuur van apen. Uit hun bevindingen bleek dat Pierolapithecus qua algehele gezichtsvorm en -grootte overeenkomsten vertoont met zowel gefossiliseerde als levende mensapen, maar ook kenmerkende gelaatstrekken bezit die niet voorkomen bij andere apen uit het Midden-Mioceen.

De resultaten ondersteunen het idee dat Pierolapithecus een van de eerste leden van de mensaap- en mensenfamilie vertegenwoordigt. De evolutionaire modellering toonde aan dat de schedel van Pierolapithecus qua vorm en grootte dichter bij de voorouderlijke vorm ligt waaruit levende mensapen en mensen zijn geëvolueerd. De bevindingen suggereren ook dat gibbons en siamangs, de ‘kleine apen’, kleiner zijn geworden in vergelijking met hun voorouders.

Deze studie benadrukt het belang van het reconstrueren en analyseren van goed bewaarde fossielen om de evolutie van mensapen en mensen beter te begrijpen. Door inzicht te verwerven in de biologie en fysieke kenmerken van oude soorten zoals Pierolapithecus, kunnen wetenschappers ons begrip van onze eigen evolutionaire geschiedenis verder verfijnen.

Bronnen:

– Proceedings van de National Academy of Sciences, 16 oktober 2023

– American Museum of Natural History, Brooklyn College en het Catalaanse Instituut voor Paleontologie Miquel Crusafont.