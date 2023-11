Onderzoekers ontwikkelen met arseen gelegeerde fosfornanolinten om de prestaties van apparaten te verbeteren

Onderzoekers van University College London (UCL) hebben een belangrijke doorbraak bereikt op het gebied van nanomaterialen. Ze hebben linten van één atoom dik ontwikkeld, bestaande uit fosfor gelegeerd met arseen, die het potentieel hebben om de prestaties van verschillende apparaten, waaronder batterijen, supercondensatoren en zonnecellen, aanzienlijk te verbeteren.

Fosfor-nanolinten werden voor het eerst ontdekt door het team van de UCL in 2019. Sindsdien worden ze geprezen als een ‘wondermateriaal’ met het potentieel om een ​​revolutie teweeg te brengen in een breed scala aan toepassingen. Zuivere fosformaterialen hebben echter een beperkte geleidbaarheid, wat hun gebruik in bepaalde apparaten beperkt.

In hun laatste studie, gepubliceerd in het Journal of the American Chemical Society, ontdekten de onderzoekers dat ze door het toevoegen van kleine hoeveelheden arseen aan de fosfor-nanolinten hun geleidbaarheid aanzienlijk konden verbeteren bij temperaturen boven -140°C. Deze doorbraak behield niet alleen de nuttige eigenschappen van de linten die alleen uit fosfor bestonden, maar opende ook nieuwe mogelijkheden voor energieopslag, nabij-infrarooddetectoren die in de geneeskunde worden gebruikt, en zelfs kwantumcomputers.

Het onderzoeksteam is van mening dat dezelfde techniek kan worden toegepast om legeringen te maken die fosfor combineren met andere elementen zoals selenium of germanium. Deze veelzijdigheid in het legeren opent een wereld aan mogelijkheden om de eigenschappen van deze nanomaterialen te beheersen en hun potentiële toepassingen uit te breiden.

Het productieproces van deze arseen-fosfor-nanolinten omvat het mengen van kristallen gevormd uit platen fosfor en arseen met lithium opgelost in vloeibare ammoniak. Dit mengsel ondergaat een reeks chemische reacties, resulterend in de vorming van linten met enkele lagen hoog, enkele micrometers lang en tientallen nanometers breed. Een van de belangrijkste kenmerken van deze nanolinten is hun hoge ‘gatenmobiliteit’, die de efficiëntie van de elektrische stroom verbetert.

De onderzoekers verwachten dat deze nanolinten op grote schaal in vloeibare vorm kunnen worden geproduceerd, waardoor ze kosteneffectief en geschikt zijn voor een breed scala aan toepassingen. Hun ongelooflijke potentieel om de prestaties van apparaten op het gebied van energieopslag en zonne-energie te verbeteren, zou de weg kunnen vrijmaken voor aanzienlijke vooruitgang op het gebied van hernieuwbare technologieën.

FAQ

Wat zijn fosfor nanolinten?

Fosfor-nanolinten zijn linten van één atoom dik, samengesteld uit fosforatomen. Ze hebben unieke eigenschappen die ze aantrekkelijk maken voor diverse toepassingen, waaronder energieopslag en zonnecellen.

Hoe verbeteren met arseen gelegeerde fosfor-nanolinten de prestaties van apparaten?

Door kleine hoeveelheden arseen aan fosfornanolinten toe te voegen, wordt hun geleidbaarheid aanzienlijk verbeterd. Deze verbetering zorgt voor een betere energieopslag in batterijen, een grotere efficiëntie in zonnecellen en mogelijke toepassingen in kwantumcomputers en medische detectoren.

Kunnen fosfornanolinten worden gecombineerd met andere elementen?

Ja, onderzoekers geloven dat fosfor-nanolinten kunnen worden gelegeerd met andere elementen zoals selenium of germanium om hun eigenschappen verder te verbeteren en hun potentiële toepassingen uit te breiden.

Wat is het productieproces van met arseen gelegeerde fosfornanolinten?

Het productieproces omvat het mengen van kristallen gevormd uit platen fosfor en arseen met lithium opgelost in vloeibare ammoniak. Dit mengsel ondergaat chemische reacties en vormt nanolinten die in verschillende apparaten kunnen worden toegepast.