Nucleaire klokken: een stap naar extreme precisie-tijdwaarneming

Een internationaal team van natuurkundigen heeft vooruitgang geboekt bij de ontwikkeling van een uiterst nauwkeurige klok gebaseerd op een nucleaire transitie. Het team, geleid door Yuri Shvyd'ko van het Argonne National Laboratory in de VS, heeft met succes de resonante excitatie van een nucleaire transitie in scandium-45 bereikt. Deze transitie heeft het potentieel om een ​​nucleaire klok te creëren met een veel grotere nauwkeurigheid dan de huidige atoomklokken.

Klokken zijn afhankelijk van een oscillator die een constante frequentie produceert. Voor atoomklokken wordt de frequentie van microgolfstraling gebruikt die wordt uitgezonden door cesiumatomen. Nucleaire transities bieden echter de mogelijkheid tot nog nauwkeurigere klokken. Kernen zijn stabieler en compacter dan atomen, waardoor nucleaire klokken minder gevoelig zijn voor ruis en interferentie.

Een van de uitdagingen bij het creëren van nucleaire klokken is het produceren van coherente straling die resoneert met een nucleaire transitie. Met de vooruitgang van röntgenvrije-elektronenlasers (XFEL's) stelt Shvyd'ko dat directe fotonenexcitatie voor nucleaire klokoscillatoren nu mogelijk is. Het team concentreerde zich op de 12.4 keV-overgang in scandium-45, die een extreem smalle bandbreedte heeft. Slechts een klein deel van de röntgenstralen kan de kernen resonant exciteren, terwijl röntgenstralen buiten de resonantie aanzienlijke detectorruis veroorzaken.

Om dit probleem aan te pakken, voerde het team experimenten uit in de Europese XFEL-faciliteit in Duitsland. Ze vuurden röntgenpulsen af ​​op een foliedoelwit van scandium-45 en verwijderden het doelwit vervolgens snel om het resonante excitatiesignaal te meten. Door de frequentie van de invallende lichtpulsen te scannen, konden ze de exacte frequentie detecteren waarop de resonantie optreedt.

De resultaten toonden aan dat de energie van de transitie gemeten kon worden met een onzekerheid die twee ordes van grootte kleiner was dan de vorige beste waarde. Als er verdere verbeteringen kunnen worden aangebracht, kunnen nucleaire klokken binnen 1 seconde elke 300 miljard jaar nauwkeurig zijn. Deze technologie heeft opwindende implicaties voor ultrahoge-precisiespectroscopie, nucleaire kloktechnologie en extreme metrologie.

Bron: Nature (geen URL opgegeven)