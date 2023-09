Nieuwe ontdekking onthult aanwijzingen voor het vinden van roze diamanten

Een nieuwe studie door onderzoekers van de Curtin University in Australië heeft een derde ingrediënt geïdentificeerd dat nodig is voor de vorming van roze diamanten aan het aardoppervlak. De studie concentreerde zich op diamantrijke rotsen van de Argyle-vulkanen in West-Australië, waarbij laserstralen werden gebruikt om hun samenstelling te analyseren. De bevindingen suggereren dat naast koolstof en krachten van botsende tektonische platen, de aanwezigheid van roze diamanten continenten vereist die honderden miljoenen jaren geleden tijdens het uiteenvallen van het continent zijn uitgerekt.

De ontdekking van dit ontbrekende ingrediënt zou aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor de wereldwijde zoektocht naar nieuwe afzettingen van roze diamant. Hoofdonderzoeker dr. Hugo Olierook legde uit dat wanneer landmassa's zich uitstrekken, er gaten in de aardkorst ontstaan, waardoor diamantdragend magma naar de oppervlakte kan stijgen. De Argyle-regio, waar het onderzoek plaatsvond, werd gevormd als gevolg van het uiteenvallen van een oud supercontinent.

Dr. Olierook legde verder uit dat de botsing van landmassa’s een beschadigd gebied of “litteken” creëert dat nooit volledig zal genezen, en dat het in deze met littekens bedekte gebieden is dat roze diamanten gevonden kunnen worden. Hij zei dat zolang er sprake is van diepe koolstof, continentale botsingen en uitrekken, het mogelijk kan zijn om nieuwe bronnen van roze diamanten te ontdekken.

Ondanks deze opwindende ontdekking zal het vinden van nieuwe afzettingen van roze diamanten niet zonder uitdagingen zijn. Historisch gezien zijn de meeste diamantafzettingen gevonden in het midden van oude continenten, waar gastvulkanen aan de oppervlakte zichtbaar zijn. De regio Argyle daarentegen ligt op de grens van twee oude continenten, die vaak bedekt zijn met zand en aarde. Dit betekent dat er een mogelijkheid bestaat van onontdekte vulkanen met roze diamanten, ook in Australië.

Het onderzoek, dat is gepubliceerd in het tijdschrift Nature Communications, werpt niet alleen licht op de geologische processen achter de vorming van roze diamanten, maar levert ook waardevolle inzichten op voor de diamantindustrie. Roze diamanten zijn zeldzame en zeer begeerde edelstenen, waarbij de Argyle-vulkaan meer dan 90% van het wereldaanbod heeft geproduceerd. Het begrijpen van de omstandigheden die nodig zijn voor hun vorming kan toekomstige exploratie-inspanningen sturen en mogelijk leiden tot de ontdekking van nieuwe bronnen van deze edelstenen.

Bronnen:

– “De grootste bron van roze diamanten ter wereld gevonden” – Nature Communications