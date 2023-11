Nieuw onderzoek maakt gebruik van Ninja's uit de natuur om kiwi's en bijen te beschermen

Kiwi-wetenschappers onderzoeken een baanbrekende oplossing om gevaarlijke ziekteverwekkers in de landbouwsector te bestrijden door gebruik te maken van de ninja's van de natuur: faagbiocontroles. De term 'ninja's van de natuur' werd bedacht door Dr. Heather Hendrickson, hoofddocent aan de Universiteit van Canterbury, om virussen te beschrijven die specifiek schadelijke bacteriën aanvallen zonder de nuttige bacteriën te schaden. In tegenstelling tot antibiotica die vaak een breed werkingsspectrum hebben, hebben fagen een beperkt gastheerbereik, waardoor ze zeer doelgericht en effectief zijn in het bestrijden van ziekteverwekkers.

In een baanbrekende onderneming heeft het interdisciplinaire onderzoeksteam van Dr. Hendrickson 8.9 miljoen dollar gekregen van het 2023 Ministry of Business, Innovation and Employment Endeavour Fund om faagcocktails te ontwikkelen om belangrijke landbouwpathogenen aan te pakken. De initiatieven richten zich vooral op de bestrijding van kiwirankkanker (Psa) en het Amerikaanse Foulbrood-virus dat honingbijen treft.

Het voordeel van het gebruik van fagen ligt in hun vermogen om specifiek gerichte ziekteverwekkers te infecteren en tegelijkertijd andere micro-organismen te sparen die essentieel zijn voor de gezondheid van het organisme. Als een faag bijvoorbeeld aan een honingbij wordt toegediend, zou deze de specifieke ziekteverwekker rechtstreeks aanvallen zonder de gunstige darmbacteriën van de bij aan te tasten. Dit precisierichtmechanisme minimaliseert het risico dat de algehele gezondheid van het beschermde organisme wordt verstoord.

Het benutten van faagbiocontrole heeft aanzienlijke gevolgen voor de landbouwsector in Nieuw-Zeeland. Door op maat gemaakte faagoplossingen te ontwikkelen hopen onderzoekers de productiviteit en veiligheid in de voedingsindustrie te verbeteren en tegelijkertijd het milieubewustzijn te bevorderen. Bovendien heeft het project tot doel de bio-productie-industrie te versterken, hooggekwalificeerde banen te creëren en de toegang tot de wereldmarkten te vergemakkelijken.

De onderzoekssamenwerking omvat gewaardeerde instellingen zoals de Universiteit van Otago, Plant and Food Research, Cawthron Institute, BioSouth Ltd en Apiculture New Zealand. Inheemse perspectieven, geleid door Māori-wetenschappers en onderzoekers, bieden waardevolle inzichten in de implicaties van het project voor de taiao (milieu), vooral gezien de prevalentie van door Māori geleide bedrijven in de primaire sector.

De langetermijnvisie voor dit streven reikt verder dan de agrarische sector. Dr. Hendrickson is van mening dat door het opzetten van de noodzakelijke infrastructuur en expertise om fagen veilig in de landbouw te gebruiken, het platform kan worden uitgebreid om opkomende bedreigingen voor de voedselproductie aan te pakken en zelfs medisch relevante menselijke ziekteverwekkers aan te pakken. Dit onderzoek opent opwindende mogelijkheden voor de toekomst van ziektebestrijding en bioveiligheid in verschillende industrieën.

Het project heeft al steun gekregen van belanghebbenden, waaronder imkers die genereus bodemmonsters hebben verstrekt. Als blijk van dankbaarheid noemden onderzoekers de ontdekte fagen naar medewerkers, waarvan sommige vernoemd waren naar bekende figuren zoals Dame Jacinda Ardern, Sir Ashley Bloomfield en zelfs de imkers zelf.

Door de kracht van de ninja's van de natuur te benutten, bevindt Nieuw-Zeeland zich in een goede positie om de ziektebestrijding in de landbouw radicaal te veranderen, vitale ecosystemen te beschermen en mogelijk de weg vrij te maken voor nieuwe benaderingen om menselijke ziekteverwekkers te bestrijden.

FAQ

Wat zijn faagbiocontroles?

Faagbiocontroles zijn virussen die zich specifiek richten op schadelijke bacteriën in organismen en deze aanvallen, waardoor een zeer gerichte aanpak voor ziektebestrijding wordt geboden.

Waarin verschillen fagen van antibiotica?

In tegenstelling tot antibiotica, die zowel schadelijke als nuttige bacteriën kunnen schaden, hebben fagen een beperkt gastheerbereik, waardoor ze zich op specifieke ziekteverwekkers kunnen richten zonder nuttige micro-organismen te beïnvloeden.

Op welke ziekteverwekkers richten de onderzoekers zich?

Het onderzoek richt zich vooral op de bestrijding van kiwirankkanker (Psa) en het American Foulbrood (AFB)-virus, dat een bedreiging vormt voor honingbijen.

Wat is de potentiële impact van dit onderzoek?

Het onderzoek heeft het potentieel om de productiviteit en veiligheid in de landbouwsector te vergroten en tegelijkertijd de bio-productie-industrie te versterken, hooggekwalificeerde banen te creëren en de toegang tot milieubewuste mondiale markten te vergemakkelijken. Bovendien kan dit onderzoek implicaties hebben voor het bestrijden van opkomende bedreigingen in de voedselproductie en zelfs voor het aanpakken van menselijke ziekteverwekkers.

Wie zijn betrokken bij de onderzoekssamenwerking?

De samenwerking omvat onderzoekers van de Universiteit van Canterbury, Universiteit van Otago, Plant and Food Research, Cawthron Institute, BioSouth Ltd en Apiculture New Zealand. Māori-wetenschappers en onderzoekers bieden ook waardevolle inheemse perspectieven.