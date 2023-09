Het verkennen van de diepten van de Sierra de Atapuerca

Een recent geologisch onderzoek uitgevoerd door Josep M. Parés en zijn team aan het Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) heeft zich verdiept in de ondergrond van de Sierra de Atapuerca in Spanje. De studie, gepubliceerd in het tijdschrift Marine and Petroleum Geology, had tot doel de diepe structuur van het gebied en zijn geologische verbindingen te begrijpen.

Uit het onderzoek is gebleken dat de materialen die onder het oppervlak aanwezig zijn, de kalkstenen zijn die zichtbaar zijn langs de Sierra de Atapuerca. Deze materialen vormen slechts het “topje van de ijsberg” van een veel grotere ondergrondse structuur die zich over een breedte van meer dan 5 km uitstrekt. Deze structuur werd gevormd door de aanwezigheid van zachte materialen, met name Trias-lutieten en evaporieten, waardoor de lagen konden bewegen.

De studie wierp ook licht op de geologische opstelling van de Sierra de Atapuerca. Traditioneel beschreven als een anticline, toonde het geologische onderzoek aan dat deze structuur verder reikt dan een diepte van 1,000 meter. Op die diepte rusten de Mesozoïsche lagen op een Paleozoïsche kelder, die stijf en kristallijn is. De resultaten geven aan dat het vouwen van de lagen mogelijk werd gemaakt door het bestaan ​​van specifieke materialen die fungeren als smeermiddelen of loslatingsniveaus, waardoor de lagen over de stijve kelder kunnen glijden. In het geval van het Duero-bekken bestaat het onthechtingsniveau uit materialen uit het Trias, die mechanisch zwak zijn en de beweging en het vouwen van de bovenliggende lagen vergemakkelijken.

De bevindingen van deze studie bieden waardevolle inzichten in de diepe structuur van Sierra de Atapuerca en zijn geologische verbindingen. Het begrijpen van de ondergrondse geologie van deze regio is essentieel voor verder onderzoek naar de geologische geschiedenis en mogelijke implicaties voor de menselijke evolutie.

Bron: Pedro Cámara et al., Connecting the Iberian Range with the Basque-Cantabrian Basin: The structure of the Sierra de Atapuerca (Spanje), Marine and Petroleum Geology (2023). DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2023.106417

Bron: CENIEH

