Onderzoekers ontdekken unieke bacteriële transcriptionele promotorherkenningsmodus

Onderzoekers van de Chinese Academie van Wetenschappen hebben een belangrijke ontdekking gedaan over de transcriptionele promotorherkenningsmodus in bacteriën. Prof. Zhu Ping van het Institute of Biophysics en prof. Feng Yingang van het Qingdao Institute of Bioenergy and Bioprocess Technology leidden de studie, die werd gepubliceerd in Nature Communications.

Het team concentreerde zich op Clostridium thermocellum, een type anaerobe clostridia dat lignocellulose efficiënt afbreekt via een multi-enzymcomplex dat cellulosoom wordt genoemd. Dit complex is waardevol voor de ontwikkeling van bio-energie.

Bacteriële DNA-transcriptie wordt geïnitieerd door RNA-polymerase (RNAP)-holo-enzymen, die zijn samengesteld uit sigma (σ)-factoren die DNA-promotergebieden herkennen. C. thermocellum bevat een unieke sigmafactor genaamd σI (SigI), die verschilt van andere sigmafactoren in de σ70-familie.

Om te begrijpen hoe SigI-factoren in C. thermocellum promoters herkennen, ontwikkelden de onderzoekers een ternair complex van SigI-, RNAP- en promoter-DNA. Met behulp van cryo-EM-technologie bepaalden ze de structuren van de RNA-polymerase-sigma-promoter open complexen (RPo-complexen) gevormd door twee C. thermocellum σI-complexen, SigI1 en SigI6.

Door deze structuren te vergelijken met andere transcriptionele complexen, ontdekten de onderzoekers dat SigI een duidelijk promotorherkenningsmechanisme vertoont tussen σ-factoren in de σ70-familie. Het C-terminale domein van SigI (SigIC) herkent het -35-element van de promoter via zijn helix-turn-helix-motief. SigIC werkt ook samen met de kleine DNA-groef van het -35-element, wat bijdraagt ​​aan de unieke herkenningsmodus ervan.

Het N-terminale domein van SigI (SigIN) herkent het -10-element van de promoter en vormt uitgebreide eiwit-DNA-interacties. Deze interacties beïnvloeden waarschijnlijk de promoteractiviteit en bepalen de transcriptiesterkte van SigI-afhankelijke promoters voor cellulosegenen.

Deze ontdekking werpt licht op hoe C. thermocellum de genexpressie van cellulase reguleert en geeft inzicht in de diversiteit van microbiële transcriptionele regulatie. De bevindingen hebben potentiële toepassingen voor de modificatie en het gebruik van cellulasen.

Bron:

– Jie Li et al, Structuur van het open transcriptiecomplex van verschillende σI-factoren, Nature Communications (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-41796-4