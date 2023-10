Onderzoekers meten het magnetische veld in het eclipsmedium van Spider Pulsar PSR J2051-0827

Onderzoekers van het Xinjiang Astronomical Observatory (XAO) van de Chinese Academie van Wetenschappen hebben een belangrijke ontdekking gedaan met betrekking tot het magnetische veld van een spinpulsar genaamd PSR J2051-0827. Spinpulsars zijn een soort binair millisecondenpulsarsysteem dat wordt gekenmerkt door metgezellen met een lage massa in banen van korte duur. In deze systemen kunnen de intensieve pulsarwind en elektromagnetische emissie de begeleidende ster eroderen en mogelijk vernietigen.

Om de magnetische eigenschappen van PSR J2051-0827 te onderzoeken, maakten de onderzoekers gebruik van de Five-hundred-meter Aperture Spherical Radio Telescope (FAST). Ze concentreerden zich specifiek op het bestuderen van de polarisatiekarakteristieken van de pulsar en de aanwezigheid van een magnetisch veld in zijn eclipsmedium. De bevindingen van hun onderzoek werden op 14 september gepubliceerd in The Astrophysical Journal.

Tijdens het uittreden van de eclips van de pulsar observeerden de onderzoekers een consistente afname van de rotatiemaatstaf (RM). Deze verandering in RM varieerde van 60 tot -28.7 rad m-2, wat wijst op het bestaan ​​van een significant magnetisch veld binnen het eclipsmedium. Op basis van deze variatie in RM werd de magnetische veldsterkte geschat op 0.1 G.

De onderzoekers ontdekten ook een fenomeen dat bekend staat als RM-omkering, dat kan worden toegeschreven aan veranderingen in de magnetische veldsterkte langs de gezichtslijn, veroorzaakt door de binaire orbitale beweging. Deze RM-omkering ondersteunt het idee dat de directe omgeving van de pulsar complex en gemagnetiseerd is. Bovendien suggereert de studie dat de omgevingen van spinpulsars enkele overeenkomsten vertonen met die geassocieerd met snelle radio-uitbarstingen (FRB's).

De bevindingen van dit onderzoek dragen bij aan ons begrip van de dynamiek en eigenschappen van spinpulsars en bieden inzicht in de mechanismen die verantwoordelijk zijn voor de eclipsen die in deze systemen worden waargenomen. De studie levert waardevolle informatie op over de magnetische veldomstandigheden in de directe omgeving van PSR J2051-0827 en opent nieuwe wegen voor verder onderzoek op het gebied van pulsarstronomie.

Citation:

SQ Wang et al., Verandering van rotatiemaatstaf tijdens de eclips van een zwarte weduwe PSR J2051−0827, The Astrophysical Journal (2023). DOI: 10.3847/1538-4357/acea81

Bron: Chinese Academie van Wetenschappen