Zand kan bergop stromen, ontdekken ingenieurs van Lehigh University

By

Technische onderzoekers van de Lehigh University hebben een verbazingwekkende ontdekking gedaan: zand kan bergopwaarts stromen. Uit de bevindingen van het team, gepubliceerd in het tijdschrift Nature Communications, blijkt dat wanneer koppel en een aantrekkingskracht op elke zandkorrel worden uitgeoefend, de deeltjes bergopwaarts, tegen muren op en trappen op en af ​​kunnen stromen. Dit hoogst ongebruikelijke fenomeen heeft aanzienlijke gevolgen voor een breed scala aan toepassingen, van de gezondheidszorg tot materiaaltransport en de landbouw.

De ontdekking werd gedaan door James Gilchrist, de Ruth H. en Sam Madrid hoogleraar chemische en biomoleculaire technologie aan Lehigh's PC Rossin College of Engineering, en zijn team. Ze gebruikten vergelijkingen die de stroom van korrelige materialen beschrijven om aan te tonen dat de deeltjes als korrelig materiaal bergopwaarts stroomden.

Dr. Samuel Wilson-Whitford, de hoofdauteur van het artikel, stuitte per ongeluk op deze ontdekking toen hij onderzoek deed naar micro-inkapseling. Hij merkte dat toen hij een magneet onder een flesje met met ijzeroxide gecoate polymeerdeeltjes, microrollers genaamd, ronddraaide, de zandkorrels bergopwaarts begonnen te bewegen.

De onderzoekers ontdekten dat het uitoefenen van koppel op de microrollers met magneten ervoor zorgde dat elk deeltje ging roteren, waardoor tijdelijke doubletten ontstonden die zich snel vormden en uiteenvielen. Deze cohesie genereerde een negatieve rusthoek vanwege een negatieve wrijvingscoëfficiënt, waardoor de zanddeeltjes bergopwaarts konden stromen.

Door de magnetische kracht te vergroten, werd de cohesie van de zanddeeltjes groter, waardoor ze meer tractie kregen en sneller konden bewegen. De collectieve beweging en het vermogen van de deeltjes om aan elkaar te kleven, stelde hen in staat contra-intuïtieve acties uit te voeren, zoals tegen muren op stromen en trappen beklimmen. De onderzoekers onderzoeken nu het gebruik van microrollers om obstakels te beklimmen, wat potentiële toepassingen zou kunnen hebben in microrobotica en de gezondheidszorg.

Deze baanbrekende ontdekking opent nieuwe wegen voor onderzoek en toepassingen voor korrelige materialen. Het team van Lehigh University is van plan de microrollers te blijven bestuderen en hun gebruik op verschillende gebieden te onderzoeken. Ze onderzoeken al toepassingen voor het mengen, scheiden en verplaatsen van objecten. Daarnaast onderzoeken ze het gebruik van microrollers bij het afleveren van voedingsstoffen via poreuze materialen.

De implicaties van het omhoog stromen van zand zijn enorm, en deze ontdekking heeft het potentieel om industrieën en technologieën radicaal te veranderen. Het onderzoeksteam is enthousiast om hun experimenten voort te zetten en verwacht in de nabije toekomst verschillende artikelen over dit onderwerp te publiceren.

Bron: Nature Communications (2023) DOI: 10.1038/s41467-023-41327-1