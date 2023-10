De Doerr School of Sustainability lanceert Mineral-X: de mijnbouwindustrie naar schone energie bevorderen

De Doerr School of Sustainability hield onlangs een lanceringssymposium voor Mineral-X, een baanbrekend partnerprogramma gericht op technologische innovatie, gemeenschapsvertegenwoordiging en rentmeesterschap om een ​​veerkrachtige minerale toeleveringsketen voor schone hernieuwbare energie te realiseren. Leiders van mijnbouwbedrijven, durfkapitaalbedrijven, academici, overheidsfunctionarissen en vertegenwoordigers uit Zambia kwamen op het symposium bijeen om manieren te bespreken om de cruciale mijnbouwindustrie vanuit zowel sociaal als technisch perspectief te verbeteren.

Mineral-X, met een financiering van bijna een miljoen dollar, heeft tot doel de exploratie van mineralen opnieuw uit te vinden, verder dan alleen de wetenschap, door milieubeheer en vertegenwoordiging van de gemeenschap te verdedigen. Het programma hanteert een holistische benadering om de mijnbouwindustrie te verbeteren tijdens de transitie van fossiele brandstoffen. Dit omvat het ontwikkelen van efficiëntere en milieuvriendelijkere methoden voor het vinden en winnen van cruciale mineralen, evenals het vergroten van de betrokkenheid van de gemeenschap en het bieden van educatieve hulp.

Een van de kerninitiatieven van Mineral-X betreft het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI)-tools om geologische gegevens te analyseren en hoogwaardige ondergrondse minerale afzettingen nauwkeurig te lokaliseren. Met de toenemende vraag naar cruciale mineralen zoals koper, nikkel, lithium en kobalt bij de productie van elektrische voertuigen is dit onderzoek cruciaal om een ​​duurzame toeleveringsketen te garanderen.

Het programma heeft steun gekregen van grote mijnbouwbedrijven als KoBold Metals en Rio Tinto, evenals van Bidra, een durfkapitaalbedrijf dat zich richt op duurzaamheid. Belangrijk is dat Mineral-X volledig vrij is van fondsen voor fossiele brandstoffen, zoals verduidelijkt door David Zhen Yin, programmadirecteur en onderzoekswetenschapper.

Door gebruik te maken van AI en geologische gegevens wil Mineral-X de landvernietiging die gepaard gaat met mijnbouw minimaliseren. Hoogwaardige afzettingen kunnen worden gewonnen zonder dat er sprake is van uitgebreide landverstoring en kunnen zelfs ondergronds worden ontwikkeld. Deze aanpak beschermt niet alleen het milieu, maar vermindert ook de kosten en tijd die nodig zijn voor exploratie en winning.

Bovendien werkt Mineral-X actief samen met mijngemeenschappen in Zambia. Sofia Mantilla Salas, een Ph.D. student die betrokken is bij sociale outreach, werkt nauw samen met lokale gemeenschappen om hun actieve deelname en partnerschap in de exploratie- en winningsprocessen van mineralen te garanderen. Het programma werkt ook samen met universiteiten in Zambia om mijningenieurs uit te rusten met de nodige vaardigheden om te kunnen concurreren met buitenlandse ingenieurs.

De lancering van Mineral-X en zijn inzet voor het bevorderen van duurzaamheid in de mijnbouwindustrie markeert een aanzienlijke vooruitgang in de richting van het bereiken van schone hernieuwbare energie. Via dit initiatief loopt de Doerr School of Sustainability voorop in de richting van een veerkrachtige toeleveringsketen voor mineralen voor een groenere toekomst.

