Baanbrekend: 3D-printen van haarzakjes in in een laboratorium gekweekte huid

Haarzakjes spelen een cruciale rol bij het behouden van de gezondheid en functie van onze huid. Ze helpen bij het reguleren van de lichaamstemperatuur, produceren zweet en bevatten stamcellen die helpen bij de genezing van de huid. De bestaande, in een laboratorium gekweekte huidmodellen zijn echter onvolledig en bevatten geen haarzakjes. Deze kloof kan binnenkort worden overbrugd, dankzij baanbrekend onderzoek uitgevoerd door wetenschappers van het Rensselaer Polytechnic Institute (RPI).

Dr. Pankaj Karande, universitair hoofddocent chemische en bio-engineering bij RPI, en zijn team hebben met succes haarzakjes in menselijk, in een laboratorium gekweekt huidweefsel geïntegreerd met behulp van 3D-printtechnologie. Deze prestatie markeert een belangrijke mijlpaal op het gebied van weefselmanipulatie en opent nieuwe mogelijkheden voor medicijntests en huidtransplantaties.

Traditionele benaderingen voor het reconstrueren van haarzakjes met behulp van van mensen afkomstige cellen zijn met uitdagingen geconfronteerd. Eerdere studies hebben echter aangetoond dat deze cellen, wanneer ze in een driedimensionale omgeving worden gekweekt, het potentieel hebben om nieuwe haarzakjes of haarschachten te genereren. Voortbouwend op dit onderzoek gebruikten Dr. Karande en zijn team 3D-bioprinttechnieken om huidmodellen te creëren met functionerende haarzakjes.

Het proces omvatte het kweken van huid- en follikelcellen in het laboratorium en het omzetten ervan in een bio-inkt die geschikt is voor 3D-printen. De bio-inkt, samengesteld uit eiwitten en andere materialen, werd op een dunne naald aangebracht, waardoor de printer huidlagen kon aanbrengen en tegelijkertijd haarcellen kon inbedden. Na verloop van tijd vullen de kanalen rondom de haarcellen zich met huidcellen, waardoor de structuur van natuurlijke haarzakjes wordt nagebootst.

Hoewel het 3D-geprinte huidweefsel met haarzakjes momenteel een levensduur heeft van twee tot drie weken, toont deze doorbraak aanzienlijke vooruitgang aan in de richting van de ontwikkeling van huidtransplantaten die haar kunnen laten groeien. Een langere levensduur van het huidweefsel is een toekomstig aandachtspunt, wat geavanceerdere medicijntests mogelijk zou maken en mogelijk zou leiden tot vooruitgang in de regeneratieve geneeskunde en cosmetische testen.

Deze studie toont het potentieel van 3D-printen bij het bevorderen van het begrip van complexe biologische structuren en hun interactie met actuele producten. Door haarzakjes op te nemen in in een laboratorium gekweekte huidmodellen krijgen onderzoekers waardevolle inzichten die de ontwikkeling van toekomstige behandelingen voor brandwonden en andere huidaandoeningen kunnen verbeteren.

De mogelijkheid om haarzakjes in in een laboratorium gekweekte huid in 3D te printen is een bewijs van de multidisciplinaire aanpak van RPI-onderzoekers op het snijvlak van techniek en levenswetenschappen. Deze ontwikkelingen hebben verstrekkende gevolgen voor de menselijke gezondheid en de ontwikkeling van biologisch representatieve huidmodellen.

FAQ

1. Wat zijn de functies van haarzakjes in de huid?

Haarzakjes reguleren de lichaamstemperatuur, produceren zweet en bevatten stamcellen die de genezing van de huid bevorderen.

2. Hoe verwerkten de onderzoekers haarzakjes in in het laboratorium gekweekt huidweefsel?

Het team van RPI kweekte in het laboratorium huid- en follikelcellen en zette deze om in printbare bio-inkt. Deze bio-inkt werd op een dunne naald aangebracht, waardoor een nauwkeurige afzetting mogelijk was en huidlagen met haarcellen ontstonden.

3. Wat zijn de mogelijke toepassingen van het 3D-printen van haarzakjes in huidmodellen?

Deze doorbraak zou kunnen leiden tot vooruitgang op het gebied van het testen van geneesmiddelen, regeneratieve geneeskunde en cosmetisch testen. Door complexere en biologisch relevante huidmodellen te creëren, kunnen onderzoekers een beter inzicht krijgen in de manier waarop de huid interageert met plaatselijke producten en verbeterde behandelingen voor verschillende huidaandoeningen ontwikkelen.