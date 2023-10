Wetenschappers ontdekken energie-efficiënte methode voor ureumproductie

By

Wetenschappers van de Queensland University of Technology hebben een manier gevonden om ureum bij kamertemperatuur te produceren, waardoor het energie-intensieve proces dat doorgaans wordt gebruikt bij de productie van kunstmest overbodig wordt. Ureum is een cruciale stikstofmeststof die ongeveer 27% van de gewassen van de wereldbevolking ondersteunt. Het is ook een belangrijke grondstof voor industrieën zoals de farmaceutische industrie, cosmetica en kunststoffen.

Traditioneel wordt synthetisch ureum geproduceerd door ammoniak en kooldioxide bij hoge temperaturen en druk te laten reageren. De door het onderzoeksteam voorgestelde nieuwe oplossing omvat echter een chemische reactie tussen stikstof en koolmonoxide met behulp van een op grafeen gebaseerde katalysator bij kamertemperatuur en atmosferische druk. Deze aanpak vermindert de energie-input aanzienlijk in vergelijking met traditionele methoden, waardoor het een veelbelovende vooruitgang is in de productie van ureum.

Hoewel het onderzoek zich momenteel in de theoretische fase bevindt, heeft het team een ​​veelbelovende katalysator geïdentificeerd voor duurzame en energie-efficiënte ureumsynthese. Ze werken nu samen met andere onderzoeksgroepen om deze technologie verder te ontwikkelen en richting de praktische toepassing ervan te gaan.

De bevindingen van het onderzoek, getiteld “CN Coupling Enabled by NN Bond Breaking for Electrochemical Urea Production”, werden gepubliceerd in Advanced Functional Materials.

Deze innovatieve methode voor de productie van ureum heeft het potentieel om de landbouw- en productie-industrie enorm ten goede te komen door een duurzamere en kosteneffectievere oplossing te bieden. Door het energieverbruik terug te dringen, sluit deze ontwikkeling aan bij de mondiale inspanningen om de COXNUMX-uitstoot terug te dringen en de duurzaamheid van het milieu te bevorderen.

Bronnen:

– Technische Universiteit van Queensland

– Geavanceerde functionele materialen