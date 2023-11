Onderzoekers ontdekken nieuwe bacteriocine met potentieel om antibioticaresistente bacteriën te bestrijden

By

Infecties veroorzaakt door antibioticaresistente bacteriën worden een groot mondiaal probleem. Om dit groeiende probleem aan te pakken hebben onderzoekers in Tromsø een baanbrekende ontdekking gedaan: een nieuwe bacteriocine gevonden in een veel voorkomende huidbacterie. Deze bacteriocine is veelbelovend in het remmen van de groei van antibioticaresistente bacteriën die vaak verantwoordelijk zijn voor moeilijk te behandelen ziekten.

De opkomst van antibioticaresistentie is een urgent probleem, omdat veel bestaande antibiotica hierdoor ineffectief worden. Zonder effectieve behandelingen kunnen veel voorkomende ziekten levensbedreigend worden. Schokkend genoeg verliezen jaarlijks meer dan een miljoen mensen het leven als gevolg van antibioticaresistentie.

Om deze uitdaging het hoofd te bieden heeft de onderzoeksgroep voor de kinder- en jeugdgezondheid van UiT De Arctische Universiteit van Noorwegen stoffen onderzocht die door bacteriën worden geproduceerd en die de groei van concurrerende bacteriën kunnen remmen. Deze stoffen staan ​​bekend als bacteriocines. Door hun uitgebreide werk hebben de onderzoekers een nieuwe bacteriocine geïdentificeerd in een veel voorkomende huidbacterie. Deze nieuw ontdekte bacteriocine, genaamd Romsacin naar de Sami-naam voor Tromsø, heeft het potentieel om antibioticaresistente bacteriën te bestrijden die niet reageren op conventionele behandelingen.

Hoewel de ontdekking van Romsacin opwindend is, waarschuwt onderzoeker Runa Wolden dat er nog een lange weg te gaan is voordat het kan worden ontwikkeld tot een levensvatbaar medicijn. Het ontwikkelen van nieuwe antibiotica uit veelbelovende stoffen als Romsacin is een langdurig en duur proces dat tien tot twintig jaar kan duren. Voordat een nieuw antibioticum als medicijn kan worden gebruikt, zijn uitgebreide tests op veiligheid en werkzaamheid noodzakelijk. Het onderzoeksteam moet ook door bureaucratische processen en marketingstrategieën navigeren.

Het bacteriocine Romsacine wordt geproduceerd door een bacterie genaamd Staphylococcus haemolyticus. Het is echter belangrijk op te merken dat bacteriocine niet door alle stammen van S. haemolyticus wordt geproduceerd; het is eerder alleen aanwezig in een van de 174 isolaten waarover de onderzoekers beschikten. Deze onverwachte vondst draagt ​​bij aan de opwinding en intriges rond deze ontdekking.

Hoewel er nog veel te leren valt over hoe Romsacin bij mensen werkt, zijn de onderzoekers hoopvol over het potentieel ervan als nieuw wapen tegen antibioticaresistente bacteriën. De ontdekking van deze bacteriocine toont het belang aan van lopend onderzoek op het gebied van de ontwikkeling van antibiotica. Met verder onderzoek en verdere ontwikkeling zou Romsacin een broodnodige oplossing kunnen bieden om de mondiale dreiging van antibioticaresistentie te bestrijden.

FAQ

Wat is antibioticaresistentie?

Antibioticaresistentie ontstaat wanneer bacteriën zich ontwikkelen en mechanismen ontwikkelen om de effecten van antibiotica te weerstaan. Dit betekent dat de antibiotica die ooit effectief waren in het doden of remmen van de groei van bacteriën ineffectief worden, waardoor het moeilijk wordt om infecties te behandelen.

Waarom is de ontdekking van Romsacin belangrijk?

Romsacin is een nieuw ontdekte bacteriocine die voorkomt in een veel voorkomende huidbacterie. Het is veelbelovend gebleken bij het remmen van de groei van antibioticaresistente bacteriën, die vaak verantwoordelijk zijn voor moeilijk te behandelen ziekten. Deze ontdekking biedt potentieel voor de ontwikkeling van een nieuw medicijn om infecties te bestrijden waarvoor momenteel geen effectieve behandeling bestaat.

Wat is een bacteriocine?

Bacteriocines zijn stoffen die door bacteriën worden geproduceerd en die de groei van concurrerende bacteriën kunnen remmen. Ze worden beschouwd als een potentieel alternatief voor antibiotica in de strijd tegen bacteriële infecties.

Wat is de volgende stap voor Romsacin?

Voordat Romsacin als geneesmiddel kan worden gebruikt, moeten er uitgebreide tests worden uitgevoerd om de veiligheid en werkzaamheid ervan bij mensen te garanderen. Bovendien kan het ontwikkelingsproces gepaard gaan met het navigeren door bureaucratische procedures en marketingstrategieën. Het kan vele jaren duren voordat Romsacin een haalbare behandelingsoptie wordt. Deze ontdekking vertegenwoordigt echter een veelbelovende stap voorwaarts in het streven naar nieuwe antibiotica om antibioticaresistente bacteriën te bestrijden.