Onderzoekers ontwikkelen polymeer met adaptief thermoresponsief gedrag

Onderzoekers van het FAMU-FSU College of Engineering hebben twee nauw verwante polymeren gemaakt die verschillende reacties op hoge en lage temperaturen vertonen. Deze polymeren, gemaakt met sulfoxide en een kleine structurele variatie, hebben het potentieel voor een breed scala aan toepassingen op gebieden zoals de geneeskunde, eiwitsynthese en beschermende coatings. De bevindingen van hun onderzoek werden gepubliceerd in het tijdschrift Macromolecules.

De conventionele aanpak om verschillend thermisch gedrag in polymeren te bereiken vereist het creëren van afzonderlijke polymeren voor elke toepassing. De onderzoekers zijn er echter in geslaagd één type polymeer te ontwikkelen dat gemakkelijk kan worden aangepast voor verschillende taken, met minimale interferentie. Dit vertegenwoordigt een aanzienlijke vooruitgang in de polymeertechniek.

De onderzoekers ontdekten dat de aanwezigheid van een methyleengroep, een paar waterstofatomen, ervoor zorgde dat de polymeren anders reageerden op temperatuurschommelingen. Eén versie werd oplosbaar in water bij lage temperaturen en onoplosbaar bij hoge temperaturen, terwijl de andere versie het tegenovergestelde gedrag vertoonde en oploste bij hoge temperaturen.

Naast deze ontdekking heeft het onderzoeksteam ook een nieuw mechanisme gevonden dat de kritische temperatuurdrempel van het oplossen van polymeer regelt. Ze identificeerden dat de dipool-dipool-interactie, de aantrekkingskracht tussen positief en negatief geladen polen van verschillende moleculen, een rol speelde bij het bepalen van de temperatuur waarbij het polymeer zich in water zou mengen.

Het door de onderzoekers ontwikkelde polymeer vertoonde ook thermisch gedrag in twee fasen, waarbij faseveranderingen in twee fasen plaatsvonden in plaats van in één fase. Dit unieke kenmerk zou potentiële toepassingen in de geneeskunde kunnen hebben, zoals het maken van een medicijncapsule die in twee fasen oplost in de hitte van de maag van een patiënt, waardoor een nauwkeurige toediening van medicijnen mogelijk is.

Dit baanbrekende onderzoek opent nieuwe mogelijkheden voor polymeertechnologie en de ontwikkeling van materialen met adaptief thermoresponsief gedrag. Het demonstreert het potentieel voor het creëren van veelzijdige polymeren die gemakkelijk kunnen worden aangepast voor verschillende toepassingen, waardoor een efficiëntere en kosteneffectievere benadering van polymeerontwerp wordt geboden.

