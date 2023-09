MIT-wetenschappers gebruiken het ruisonderdrukkingsconcept om de samenhang in kwantumsystemen te verbeteren

By

Onderzoekers van MIT hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het verlengen van de coherentietijden van kwantumbits (qubits), een cruciale stap in de ontwikkeling van kwantumapparaten zoals kwantumsensoren en gyroscopen. Het team, geleid door Ju Li en Paola Cappellaro, gebruikte een concept geïnspireerd op hoofdtelefoons met ruisonderdrukking om de samenhang van nucleaire spin-qubits te verbeteren. Door het geluid veroorzaakt door hitte te karakteriseren, konden de onderzoekers een ‘ongebalanceerde echo’-techniek implementeren die de coherentietijden verhoogde van 150 microseconden tot wel 3 milliseconden.

De aanpak die het team gebruikte, omvatte het begrijpen en elimineren van specifieke geluidsbronnen, vergelijkbaar met hoe hoofdtelefoons met ruisonderdrukking ongewenste geluiden elimineren. Deze methode heeft het potentieel om de coherentietijden van kwantumsystemen aanzienlijk te verbeteren. Guoqing Wang, de eerste auteur van het onderzoek, is van mening dat zelfs langere coherentietijden kunnen worden bereikt door andere bronnen van ruis verder te onderzoeken en te verzachten.

De bevindingen van het onderzoek zullen naar verwachting een aanzienlijke impact hebben op de ontwikkeling van kwantumapparaten. Dmitry Budker, leider van de Matter-Antimaterie-sectie van het Helmholtz Institute Mainz, prijst de innovatieve aanpak van het team en gelooft dat deze gemakkelijk in praktische toepassingen kan worden geïmplementeerd. Gregory Fuchs, professor aan de Cornell University, benadrukt ook het nut van het onderzoek bij het mogelijk maken van langlevende nucleaire spin-ensembles voor verschillende toepassingen.

De experimenten van de onderzoekers concentreerden zich op een groot ensemble van stikstofvacancycentra (NV-centra) in diamant, die ideale kandidaten zijn voor kwantumsensoren en andere kwantumtechnologieën. De uitdaging lag in het vinden van een manier om de klokken van de miljarden NV-centra te synchroniseren om zo een grotere samenhang te bereiken. Het doel is om meerdere klokken te gebruiken met behoud van fasecoherentie om kwantuminformatie voor langere perioden vast te houden.

Dit baanbrekende onderzoek opent nieuwe mogelijkheden op het gebied van quantum computing en maakt de weg vrij voor de ontwikkeling van efficiëntere en betrouwbaardere quantumapparaten.

Bronnen:

– MIT Quantum Engineering Groep

– MIT-nieuws