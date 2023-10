Nieuwe ontdekking onthult eeuwenoude radiogolven van sterrenstelsels miljarden jaren geleden

Een recente ontdekking door astronomen heeft een fascinerend fenomeen van ongeveer 8 miljard jaar geleden onthuld: de detectie van radiogolven die afkomstig zijn van een samensmelting van sterrenstelsels. Wat deze bevinding echt opmerkelijk maakt, is dat het het oudst bekende voorbeeld is van een gebeurtenis die wetenschappers lange tijd perplex heeft gezet: een snelle radioburst (FRB).

Deze uitbarsting, die minder dan een milliseconde duurde, bracht een verbazingwekkende hoeveelheid energie vrij die equivalent is aan wat onze zon in dertig jaar produceert. De Australische SKA Pathfinder, een radiotelescoop in West-Australië, heeft de uitbarsting aanvankelijk gedetecteerd. Vervolgens bepaalde de Very Large Telescope van de European Southern Observatory in Chili de precieze locatie.

Gekarakteriseerd als een soort radiofrequente elektromagnetische straling, vertegenwoordigen snelle radio-uitbarstingen korte maar intense uitbarstingen van energie die de meeste andere bronnen van radiogolven in de uitgestrekte uitgestrektheid van het universum overtreffen. Radiogolven, die de langste golflengten van het elektromagnetische spectrum bezitten, spelen een cruciale rol bij verschillende astronomische waarnemingen.

Terwijl de medeleider van het onderzoek, Ryan Shannon van de Swinburne University of Technology in Australië, de radiogolven in FRB's vergelijkt met die in magnetrons, is de omvang van deze uitbarsting onvergelijkbaar. In feite zou de energie die vrijkomt door deze FRB voldoende zijn om “een kom popcorn die twee keer zo groot is als de zon” in de magnetron te zetten.

Voorafgaand aan deze ontdekking dateerde de oudst bekende snelle radio-uitbarsting van 5 miljard jaar geleden, waardoor deze vondst opmerkelijk 3 miljard jaar ouder is. Omdat het universum zelf grofweg 13.8 miljard jaar oud is, biedt deze gebeurtenis waardevolle inzichten in de vroege stadia van galactische formaties en verschijnselen.

Bovendien is deze uitbarsting, naast de ouderdom, ook de verste die ooit onder FRB's is waargenomen, vanwege de enorme afstanden die astronomen moeten afleggen om objecten en gebeurtenissen uit het verre verleden te bestuderen.

Stuart Ryder van de Macquarie Universiteit in Australië, medeleider van het onderzoek, merkt op: “We weten nu dat snelle radioflitsen al meer dan de helft van de leeftijd van het universum bestaan.”

Hoewel de precieze oorzaak van FRB’s ongrijpbaar blijft, suggereert een toonaangevende theorie dat deze uitbarstingen afkomstig zijn van een fascinerend type neutronenster dat bekend staat als een magnetar. Deze magnetars behoren tot de meest extreme objecten in het universum en bezitten het potentieel om zulke buitengewone uitbarstingen van energie te produceren.

Gezien de frequentie van FRB's, waarvan er naar schatting dagelijks ongeveer 100,000 in het hele universum voorkomen, ontsluiten hun detectie en studie een enorm potentieel voor het meten en begrijpen van de verdeling van materie in de enorme leegtes tussen sterrenstelsels.

Deze uitbarstingen vertegenwoordigen inderdaad een opwindende grens in astronomisch onderzoek, die de belofte in zich draagt ​​nieuwe geheimen over het immense kosmische tapijt van ons universum te onthullen.

FAQ

Wat zijn snelle radioflitsen?

Snelle radio-uitbarstingen (FRB's) zijn korte uitbarstingen van intense radiofrequente elektromagnetische straling die de meeste andere bronnen van radiogolven in het universum overtreffen. Ze duren minder dan een milliseconde, maar kunnen een enorme hoeveelheid energie vrijmaken.

Wat is de betekenis van de recente ontdekking van oude radiogolven?

De recente ontdekking van radiogolven afkomstig van een samensmelting van sterrenstelsels, ongeveer 8 miljard jaar geleden, vertegenwoordigt het oudst bekende voorbeeld van snelle radio-uitbarstingen (FRB's). Deze bevinding werpt licht op de vroege stadia van galactische formaties en gebeurtenissen en biedt waardevolle inzichten in de geschiedenis van het universum.

Wat is de bron van snelle radioflitsen?

Hoewel de exacte bron van FRB’s onzeker blijft, suggereert een heersende theorie dat ze afkomstig zijn van een extreem type neutronenster, een magnetar genaamd. Deze magnetars bezitten het vermogen om de intense uitbarstingen van energie te genereren die worden waargenomen in FRB's.

Hoe vaak komen snelle radioflitsen voor?

Er wordt geschat dat snelle radio-uitbarstingen ergens in het universum ongeveer 100,000 keer per dag voorkomen. Het aantal gedetecteerde FRB’s is echter relatief laag: slechts ongeveer 50, inclusief de recent ontdekte oude uitbarsting, zijn terug te voeren op hun sterrenstelsel van oorsprong.