Duurzaamheid bereiken: innovatief recyclingproces voor biogebaseerde polycarbonaten

Plastic afval is een ernstige zorg voor ons milieu geworden, wat de Europese Unie ertoe heeft aangezet maatregelen te nemen om de aanwezigheid van microplastics met 30% terug te dringen. Het recyclen van kunststoffen wordt gezien als een haalbare oplossing om dit probleem te bestrijden. Onderzoekers van het Instituut voor Chemisch Onderzoek van Catalonië (ICIQ) hebben onlangs een nieuw en duurzaam proces ontwikkeld voor het recyclen van biogebaseerde polycarbonaten, een soort plastic dat vaak wordt gebruikt in medische, bouw- en automobieltoepassingen.

Conventioneel worden kunststoffen gemaakt van polymeren, dit zijn grote moleculen die worden gevormd door de vereniging van kleinere moleculen die monomeren worden genoemd. Het ideale recyclingproces zou de gecontroleerde afbraak van polymeren tot kleinere producten en de daaropvolgende herpolymerisatie tot functionele kunststoffen omvatten. Het team van ICIQ richtte zich op het ontwikkelen van een circulair proces voor het depolymeriseren en repolymeriseren van polycarbonaten, met behulp van de katalysator TBD (triazabicyclodecene).

Deze innovatieve aanpak biedt verschillende voordelen. Ten eerste draagt ​​het bij aan een duurzamere circulaire economie door het gebruik van chemicaliën te minimaliseren. Bovendien wordt in het onderzoek gebruik gemaakt van een biogebaseerd polycarbonaat dat is afgeleid van limoneen en koolstofdioxide, waardoor het een haalbaar alternatief is voor op olie gebaseerde materialen. Hoewel dit specifieke polycarbonaat een extreem lage biologische afbreekbaarheid heeft, versnelt de katalytische benadering die in dit onderzoek wordt gepresenteerd het afbraakproces exponentieel, waardoor het commercieel haalbaar wordt voor recycling.

Het belang van deze ontdekking ligt in de potentiële toepassing ervan in lijm- en coatingmaterialen als alternatief voor op olie gebaseerde producten. ICIQ heeft al patent aangevraagd voor het gebruik van limoneenpolycarbonaat in deze specifieke toepassingen. Het nieuwe recyclingproces vergroot de waarde en het potentieel van het biobased polycarbonaat, omdat het onder praktische omstandigheden gemakkelijk recyclebaar is.

De samenwerking tussen de experimentele onderzoeksgroep onder leiding van prof. Arjan Kleij, het computationele team onder leiding van prof. Carles Bo, en de polymeerontwikkelingsactiviteiten op de afdeling ICIQ KTT, onder leiding van dr. Fernando Bravo, is een bewijs van de kracht van interdisciplinaire samenwerking in onderzoek. Door diverse kennis en benaderingen te combineren, pakt deze samenwerking uitdagingen alomvattend en innovatief aan, wat leidt tot de ontwikkeling van effectieve oplossingen.

Concluderend betekent het door ICIQ gepresenteerde duurzame recyclingproces voor biogebaseerde polycarbonaten een belangrijke stap in de richting van een milieuvriendelijkere benadering van kunststoffen. Deze innovatieve methode pakt niet alleen het urgente probleem van de accumulatie van plastic afval aan, maar ontsluit ook het potentieel van biobased materialen in verschillende industrieën. Door voortdurend onderzoek en samenwerking kunnen we verdere vooruitgang boeken op weg naar een duurzamere toekomst.

FAQ:

Vraag: Wat is het doel van dit onderzoek?

A: Het doel is om een ​​duurzaam proces te ontwikkelen voor de recycling van biobased polycarbonaten, een soort plastic.

Vraag: Hoe werkt het recyclingproces?

A: Het proces omvat het depolymeriseren en herpolymeriseren van polycarbonaten met behulp van een katalysator genaamd TBD.

Vraag: Wat zijn de voordelen van dit recyclingproces?

A: Het proces draagt ​​bij aan een duurzamere circulaire economie door het gebruik van chemicaliën te minimaliseren en biedt gemakkelijke recycleerbaarheid onder praktische omstandigheden.

Vraag: Wat is de mogelijke toepassing van het gerecyclede polycarbonaat?

A: Het gerecyclede polycarbonaat kan worden gebruikt in lijm- en coatingmaterialen als alternatief voor producten op oliebasis.

Vraag: Wat is de betekenis van de samenwerking tussen de onderzoeksgroepen?

A: De samenwerking maakt de integratie van diverse kennis en benaderingen mogelijk, wat leidt tot alomvattende en innovatieve oplossingen.