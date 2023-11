Onderzoekers ontwikkelen innovatief molecuul om medicijnresistente bacteriën te bestrijden

By

Onderzoekers van de Maynooth Universiteit hebben een belangrijke doorbraak bereikt in de strijd tegen resistente bacteriën. Antimicrobiële resistentie (AMR) is een groeiend probleem nu bacteriën, virussen, schimmels en parasieten evolueren en resistent worden tegen traditionele medicijnen. Dit vormt een grote bedreiging voor de volksgezondheid, waardoor infecties moeilijker te behandelen zijn en het risico op ernstige ziekte en overlijden toeneemt. Als reactie op deze dringende wetenschappelijke behoefte heeft een team van internationale onderzoekers met succes een nieuw molecuul gecreëerd dat het potentieel heeft om resistente bacteriën effectief te bestrijden.

De onderzoekers gebruikten de principes van supramoleculaire chemie, een gespecialiseerd wetenschappelijk onderzoeksgebied dat interacties tussen moleculen onderzoekt, om deze doorbraak te bereiken. Door deze principes te benutten ontdekte het team moleculen die bacteriën effectief doden, terwijl ze een zeer lage toxiciteit voor gezonde menselijke cellen vertonen. Deze innovatieve aanpak zou de weg kunnen vrijmaken voor nieuwe therapeutische strategieën om het probleem van medicijnresistente infecties aan te pakken.

Het onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Chem, valt samen met de World AMR Awareness Week, een wereldwijde campagne onder leiding van de Wereldgezondheidsorganisatie. De campagne heeft tot doel het bewustzijn en begrip van antimicrobiële resistentie te vergroten om de opkomst en verspreiding van resistente infecties te verminderen. De impact van AMR is aanzienlijk: in 1.2 stierven ruim 2019 miljoen mensen als gevolg van antibioticaresistente bacteriële infecties. Dit onderzoek biedt hoop voor de ontwikkeling van nieuwe antimicrobiële middelen die resistente bacteriën kunnen bestrijden, waardoor mogelijk jaarlijks miljoenen levens kunnen worden gered.

Hoofdonderzoeker Luke Brennan van Maynooth University benadrukte het belang van deze ontdekking voor het bevorderen van ons begrip van verschillende ziekten, van kanker tot cystische fibrose. Het werk van het team is gebaseerd op het gebruik van synthetische ionentransporters, waardoor zout bacteriële cellen kan binnendringen. Deze toevloed van zout verstoort het delicate evenwicht van ionen in de cellen, waardoor biochemische gebeurtenissen ontstaan ​​die uiteindelijk leiden tot bacteriële celdood. Zelfs bacteriestammen die resistent zijn tegen de momenteel beschikbare antibiotica, zoals MRSA, zijn kwetsbaar voor deze onconventionele behandelaanpak.

Deze doorbraak vormt een basis voor de ontwikkeling van aniontransporters als een veelbelovend alternatief voor traditionele antibiotica. Nu het probleem van antimicrobiële resistentie blijft escaleren, is de behoefte aan nieuwe therapeutische strategieën nog nooit zo urgent geweest. De samenwerking tussen scheikundigen en biologen bij het pionieren van de ontwikkeling van nieuwe antimicrobiële middelen benadrukt het potentieel voor interdisciplinaire benaderingen om mondiale gezondheidsproblemen aan te pakken.

