Twee ijzige gigantische planeten botsen in een oogverblindend schouwspel van licht

Bij een fascinerende astronomische gebeurtenis botsten twee ijzige gigantische exoplaneten in een gloed van licht met elkaar, waarbij stofpluimen vrijkwamen die door een amateurastronoom op sociale media werden waargenomen. Deze planeten bevinden zich op een afstand van ongeveer 1,800 lichtjaar van de aarde en stortten neer rond een zonachtige ster. De heldere nagloed van de botsing bewoog zich vóór de ster, waardoor deze na verloop van tijd zwakker werd. De ster is ASASSN-21qj genoemd, naar het netwerk van telescopen dat aanvankelijk de vervaging van het zichtbare licht van de ster detecteerde.

De amateurastronoom merkte dat de ster in een tijdsbestek van duizend dagen helderder werd, wat een team van internationale astronomen ertoe aanzette het fenomeen verder te onderzoeken. Uit de lichtcurve van de ster bleek dat de helderheid ervan verdubbelde op infrarode golflengten, drie jaar voordat de ster begon te vervagen in zichtbaar licht. Dr. Matthew Kenworthy, mede-hoofdauteur van het onderzoek van de Leidse Sterrenwacht in Nederland, beschreef de mogelijke nasleep van een dergelijke botsing en stelde dat het overblijfsel op een ster zou lijken, zij het zwakker en zeven keer groter in omvang dan de hoofdster. ster in het systeem.

In de loop van twee jaar heeft een netwerk van professionele en amateurastronomen de ster nauwlettend gevolgd op eventuele veranderingen in de helderheid. Dr. Simon Lock, een co-hoofdauteur van de Universiteit van Bristol, legde uit dat hun berekeningen en computermodellen aangeven dat de temperatuur, grootte en duur van het waargenomen gloeiende materiaal consistent zijn met de botsing van twee ijsreuzen-exoplaneten.

Verwacht wordt dat de stofwolk die het gevolg is van de botsing zich zal verspreiden langs de baan van het ontstaande overblijfsel. Dit overblijfsel zal uiteindelijk een nieuwe planeet worden, en het materiaal eromheen zal waarschijnlijk condenseren en een verzameling manen vormen die eromheen zullen draaien. Het licht van de stofwolk kan worden gedetecteerd met behulp van telescopen op de grond en met de James Webb-ruimtetelescoop van NASA. Astronomen zullen de ontwikkelingen van deze fascinerende gebeurtenis nauwlettend volgen.

