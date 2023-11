Nieuw onderzoek onthult potentieel om instorting van de West-Antarctische ijskap te voorkomen

Een baanbrekend internationaal onderzoeksproject, bekend als de Gevoeligheid van de West-Antarctische ijskap voor twee graden opwarming (SWAIS2C), heeft licht geworpen op de vermijdbaarheid van de ineenstorting van de West-Antarctische ijskap (WAIS). Recente modellering van de ijskap, uitgevoerd door een groep gewaardeerde wetenschappers en onderzoekers, geeft aan dat de WAIS, die naar verwachting massa zal verliezen als gevolg van de klimaatverandering en de mondiale opwarming van de oceaan, nog steeds te redden is.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, ontdekten de onderzoekers dat het behoud van de grootste ijsplaten ter wereld – de Ross en Ronne-Filchner – cruciaal is voor het stabiliseren van grote ijsgebieden in het binnenland van West-Antarctica. Terwijl sommige oceaanholten onder de ijsplaten al aan het opwarmen zijn, zijn er nog steeds gebieden waar het ijs koud blijft, wat hoop biedt voor het behoud van de ijskap.

Op basis van bestaande gegevens beweren de wetenschappers dat als we erin slagen de opwarming van de aarde dicht bij of onder de twee graden Celsius boven het pre-industriële niveau te houden, de grote ijsplaten en de WAIS grotendeels intact zullen blijven. Deze bevinding komt overeen met de drempel van 1.5 graden Celsius die is vastgelegd in het klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Als deze drempel niet wordt overschreden, kan de totale bijdrage van de Antarctische ijskap tegen 2100 aan de zeespiegelstijging beperkt blijven tot een bereik van 0.12 tot 0.44 meter.

Gezien het huidige traject, waarin de mondiale oppervlaktetemperaturen naar verwachting de drempel van 1.5 graden zullen overschrijden, bestaat er echter de mogelijkheid dat het smelten van de ijskap de mondiale zeespiegel met wel drie meter doet stijgen. De ineenstorting van de WAIS zou rampzalige gevolgen hebben, waaronder wijdverbreide overstromingen en ontheemding van kustgemeenschappen.

Om dit urgente probleem aan te pakken heeft het SWAIS2C-project een cruciale missie ondernomen om essentiële milieu-informatie uit het ijs en sediment op twee verschillende locaties op de Ross Ice Shelf te halen. Bij deze baanbrekende onderneming wordt diep in de Antarctische zeebodem geboord, op aanzienlijke afstand van een grote basis en nabij het centrum van de WAIS. Door sedimentkernen te verzamelen en te analyseren hoe de ijsplaat reageert op wisselende temperaturen, wil het project een uitgebreid inzicht krijgen in de gevoeligheid van de Ross Ice Shelf en de WAIS voor opwarming in het verleden.

Dit nieuwe onderzoek biedt hoop voor het behoud van de WAIS en benadrukt de cruciale rol van internationale samenwerking in de strijd tegen de klimaatverandering. Door een dieper inzicht te krijgen in de ijsplaten en hun reacties op de opwarming, kunnen we werken aan de implementatie van effectieve maatregelen om de mogelijke ineenstorting en verwoestende gevolgen van de WAIS voor kustgemeenschappen over de hele wereld te verzachten.

Veelgestelde vragen

1. Hoe kan de ineenstorting van de West-Antarctische ijskap worden voorkomen?

Door het behoud van de Ross- en Ronne-Filchner-ijsplaten, die grote ijsgebieden in het binnenland van West-Antarctica stabiliseren, is er nog steeds hoop om de ineenstorting van de West-Antarctische ijskap te voorkomen.

2. Wat is de betekenis van de drempel van 1.5 graad Celsius?

De drempel van 1.5 graad Celsius, vastgelegd in het klimaatakkoord van Parijs uit 2015, vertegenwoordigt een cruciale grens om de gevolgen van de opwarming van de aarde te verzachten. Door onder deze drempel te blijven, kunnen we mogelijk de totale bijdrage van de Antarctische ijskap tegen 2100 aan de zeespiegelstijging beperken.

3. Wat zouden de gevolgen zijn van de ineenstorting van de West-Antarctische ijskap?

De ineenstorting van de West-Antarctische ijskap zou kunnen leiden tot wijdverbreide overstromingen en ontheemding van kustgemeenschappen wereldwijd. Het is van cruciaal belang om deze ineenstorting te voorkomen om verwoestende gevolgen te voorkomen.

4. Wat is het SWAIS2C-project?

Het project Gevoeligheid van de West-Antarctische ijskap voor twee graden van opwarming (SWAIS2C) is een internationale samenwerking waarbij wetenschappers, boormachines, ingenieurs en wetenschapscommunicatoren betrokken zijn. Het doel is om de impact van de opwarming van de aarde op de West-Antarctische ijskap te begrijpen en manieren te bepalen om de ineenstorting ervan te voorkomen.

5. Hoe verzamelt het SWAIS2C-project gegevens?

Het SWAIS2C-project boort door duizenden meters ijs op twee verschillende locaties, Kamb Ice Stream en Crary Ice Rise, om sedimentkernen te recupereren. Door deze kernen te analyseren en gegevens te vergelijken, krijgen de onderzoekers inzicht in hoe de ijsplaat reageert op verschillende temperaturen en opwarmingsgebeurtenissen uit het verleden.