Quantum-doorbraak: Purple Bronze ontgrendelt nieuwe mogelijkheden voor Quantum-apparaten

Kwantumwetenschappers hebben een baanbrekende ontdekking gedaan die de kwantumtechnologie radicaal zou kunnen veranderen. Een team van onderzoekers van de Universiteit van Bristol heeft een zeldzaam fenomeen in paars brons geïdentificeerd dat de sleutel zou kunnen zijn tot het creëren van een “perfecte schakelaar” in kwantumapparaten. Deze schakelaar zou in staat zijn snel over te schakelen tussen een isolator- en een supergeleidertoestand.

Paars brons is een uniek eendimensionaal metaal dat bestaat uit individueel geleidende atomenketens. De onderzoekers ontdekten dat dit materiaal twee tegengestelde elektronische toestanden vertoont, wat een niveau van veelzijdigheid biedt dat bekend staat als ‘opkomende symmetrie’. Dit betekent dat zelfs de kleinste veranderingen in het materiaal, zoals warmte- of lichtprikkels, een onmiddellijke overgang kunnen veroorzaken tussen een isolerende toestand zonder geleidbaarheid naar een supergeleider met onbeperkte geleidbaarheid, en omgekeerd.

Hoofdauteur Nigel Hussey, hoogleraar natuurkunde aan de Universiteit van Bristol, uitte zijn opwinding over deze ontdekking en zei: "Het is een heel opwindende ontdekking die een perfecte overstap zou kunnen zijn voor de kwantumapparaten van morgen."

De reis van het team begon dertien jaar geleden toen twee promovendi, Xiaofeng Xu en Nick Wakeham, voor het eerst de magnetoweerstand van paars brons maten. De gegevens lagen sluimerend en waren niet gepubliceerd tot een toevallige ontmoeting in 13. Professor Hussey woonde een seminar bij van natuurkundige dr. Piotr Chudzinski over paars brons en deelde zijn gegevens met hem. Samen stelden ze een experiment voor dat de theorie van Chudzinski bevestigde.

Wat deze ontdekking nog opmerkelijker maakt, is het bestaan ​​van ‘opkomende symmetrie’ bij de materiële overgangen tussen de isolerende en supergeleidende toestanden. Het breken van de symmetrie, gewoonlijk waargenomen in elektronensystemen bij afkoeling, is een bekend fenomeen. Het ontstaan ​​van symmetrie in een metaal wanneer de temperatuur wordt verlaagd, zoals waargenomen bij paars brons, is echter uiterst zeldzaam en ongekend.

Dr. Chudzinski vergeleek dit fenomeen met een goocheltruc, waarbij een saaie, vervormde figuur verandert in een perfect symmetrische bol. Hij beschreef paars brons als de figuur en de natuur zelf als de tovenaar.

Deze doorbraak opent nieuwe mogelijkheden voor de kwantumtechnologie. Door de unieke eigenschappen van paars brons te benutten, kan het mogelijk zijn om schakelaars in kwantumcircuits te creëren die bij de kleinste prikkels aanzienlijke weerstandsveranderingen kunnen ondergaan.

Met voortdurend onderzoek naar paars brons en het opkomende symmetriefenomeen biedt de toekomst een enorm potentieel voor de ontwikkeling van efficiënte en krachtige kwantumapparaten.

Veel gestelde vragen (FAQ)

1. Wat is paars brons?

Paars brons is een eendimensionaal metaal dat bestaat uit individueel geleidende atomenketens.

2. Wat is de betekenis van het onderzoek van de Universiteit van Bristol?

Het onderzoek identificeerde een zeldzaam fenomeen binnen paars brons, ‘opkomende symmetrie’ genaamd, dat zou kunnen leiden tot het creëren van een ‘perfecte schakelaar’ in kwantumapparaten.

3. Hoe werkt de “perfecte schakelaar”?

De schakelaar kan snel overschakelen tussen een isolator (zonder geleidbaarheid) en een supergeleider (met onbeperkte geleidbaarheid) op basis van kleine veranderingen in het materiaal, zoals warmte- of lichtstimulatie.

4. Wie heeft de ontdekking gedaan?

Het onderzoek werd geleid door de Universiteit van Bristol, met hoofdauteur Nigel Hussey, hoogleraar natuurkunde.

5. Wat zijn de mogelijke toepassingen van deze doorbraak?

Deze doorbraak zou aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor de kwantumtechnologie, waardoor de ontwikkeling van zeer efficiënte schakelaars in kwantumcircuits mogelijk wordt.

