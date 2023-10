Nieuw onderzoek onthult hoe volwassenen de vroege taal van kinderen begrijpen

By

Een recent onderzoek uitgevoerd door onderzoekers van MIT en Harvard University heeft licht geworpen op het complexe proces van hoe volwassenen de vroege taal van kinderen ontcijferen en begrijpen. Het onderzoek maakte gebruik van duizenden uren aan getranscribeerde audio-opnamen van interactie tussen kinderen en volwassenen om computermodellen te creëren die simuleren hoe volwassenen interpreteren wat kleine kinderen zeggen.

In tegenstelling tot eerdere onderzoeken die zich richtten op de manier waarop kinderen leren spreken, was dit onderzoek gericht op het begrijpen van het perspectief van volwassenen in het taalverwervingsproces. De bevindingen tonen aan dat het begrip van volwassenen van de conversatiecontext en hun kennis van veel voorkomende verkeerde uitspraken van kinderen een cruciale rol spelen bij het begrijpen van de vroege taalkundige inspanningen van kinderen.

Uit de in het onderzoek ontwikkelde rekenmodellen bleek dat voorspellingen die uitsluitend op de door kinderen geproduceerde geluiden waren gebaseerd, relatief onnauwkeurig waren bij het bepalen van wat volwassenen dachten dat de kinderen zeiden. In plaats daarvan waren de meest succesvolle modellen gebaseerd op het analyseren van grote segmenten van voorgaande gesprekken om contextueel inzicht te verschaffen.

Het onderzoek benadrukte ook het belang van het trainen van de modellen op uitgebreide datasets van interactie tussen volwassenen en kinderen. Dit suggereert dat volwassenen over hooggekwalificeerde mechanismen beschikken voor het maken van contextgebaseerde interpretaties, wat ertoe kan bijdragen dat baby’s effectiever taal verwerven.

De onderzoekers zijn van plan verder te onderzoeken hoe de luistervaardigheden van volwassenen en de reacties op kinderen het leren van talen kunnen verbeteren. Zij geloven dat het vermogen van volwassenen om de vroege taalinspanningen van kinderen te begrijpen en erop te reageren, een feedbacksysteem creëert dat baby's motiveert om effectiever te communiceren en te leren.

Deze studie biedt waardevolle inzichten in de ingewikkelde dynamiek van vroege taalverwerving en benadrukt de cruciale rol die volwassenen spelen bij het ondersteunen van de taalontwikkeling van kinderen.

