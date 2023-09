Uit nieuw onderzoek blijkt dat superzware zwarte gaten sneller voedsel verslinden dan verwacht

Een recent onderzoek uitgevoerd door de Northwestern University heeft eerdere aannames over de eetgewoonten van superzware zwarte gaten in twijfel getrokken. Terwijl voorheen werd aangenomen dat zwarte gaten hun voedsel langzaam consumeren, geven nieuwe simulaties aan dat ze het in werkelijkheid veel sneller verslinden.

De studie, die binnenkort in The Astrophysical Journal wordt gepubliceerd, maakte gebruik van 3D-simulaties met hoge resolutie om het gedrag van draaiende zwarte gaten te onderzoeken. Onderzoekers ontdekten dat deze zwarte gaten de omringende ruimte-tijd verdraaien, waardoor het gas in de accretieschijf uit elkaar wordt gescheurd. Dit resulteert in de vorming van binnenste en buitenste subschijven, waarbij het zwarte gat eerst de binnenring opslokt en vervolgens opnieuw wordt gevuld met puin van de buitenste subschijf.

In tegenstelling tot eerdere theorieën die suggereerden dat dit proces honderden jaren zou duren, lieten de simulaties zien dat het daadwerkelijk binnen enkele maanden plaatsvindt. Deze bevinding heeft belangrijke implicaties voor het begrijpen van het gedrag van quasars, enkele van de helderste objecten aan de nachtelijke hemel. Het is bekend dat quasars plotseling opvlammen en vervolgens zonder uitleg verdwijnen, en de nieuwe studie biedt een mogelijke verklaring voor dit drastische gedrag.

De hoofdonderzoeker, Nick Kaaz van de Northwestern University, legde uit dat de klassieke accretieschijftheorie geen verklaring kan bieden voor de snelle variaties die in quasars worden waargenomen. De simulaties die in dit onderzoek zijn uitgevoerd suggereren echter dat de vernietiging en aanvulling van de binnenste delen van de schijf deze variaties zou kunnen verklaren.

Het belangrijkste inzicht uit het onderzoek is dat eerdere aannames over de uitlijning van de accretieschijf met de rotatie van het zwarte gat onjuist waren. Uit de simulaties bleek dat het gebied rond het zwarte gat veel turbulenter is dan eerder werd gedacht. In de simulaties werd rekening gehouden met de gasdynamica, magnetische velden en de algemene relativiteitstheorie van zwarte gaten, waardoor een nauwkeuriger model van hun gedrag ontstond.

Het scheur- en voedingsproces vindt plaats in een gebied waar de verdraaiing van de ruimte-tijd door het zwarte gat concurreert met wrijving en druk binnen de schijf. Dit heeft tot gevolg dat de binnenste en buitenste schijf met elkaar botsen, waardoor de binnenste schijf wordt opgeslokt door het zwarte gat. De zwaartekracht van het zwarte gat trekt vervolgens gas uit het buitenste gebied om het binnenste gebied opnieuw te vullen, waarmee de cyclus wordt voltooid.

Deze studie werpt niet alleen licht op de eetgewoonten van superzware zwarte gaten, maar geeft ook inzicht in het gedrag van quasars. Met verder onderzoek kunnen wetenschappers mogelijk een beter inzicht krijgen in de mechanismen die verantwoordelijk zijn voor de dramatische variaties die in deze kosmische verschijnselen worden waargenomen.

Bronnen:

– Het Astrophysical Journal (wordt gepubliceerd)

- Noordwestelijke Universiteit