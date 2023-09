Door de mens gemaakte vijvers kunnen een netto uitstoter van broeikasgassen zijn, zo blijkt uit onderzoek

Nieuw onderzoek uitgevoerd door Cornell University laat zien dat door de mens gemaakte vijvers een aanzienlijke impact hebben op de uitstoot van broeikasgassen. Twee verwante onderzoeken, uitgevoerd door onderzoekers van Cornell, beginnen de effecten van zowel door de mens gemaakte als natuurlijke vijvers op het mondiale broeikasgasbudget te kwantificeren, wat waardevolle inzichten oplevert in een onderwerp dat nog niet goed wordt begrepen.

Uit de onderzoeken is gebleken dat wanneer de uitstoot en koolstofopslag van door de mens gemaakte vijvers bij elkaar worden opgeteld, de vijvers netto uitstoters van broeikasgassen kunnen zijn. Eerdere schattingen suggereren dat vijvers, gedefinieerd als waterlichamen van 5 hectare of minder, 5% van de mondiale methaanemissies kunnen bijdragen. Zonder nauwkeurige metingen in veel vijvers zou dit percentage echter kunnen variëren van de helft tot tweemaal de geschatte hoeveelheid. Bovendien zijn er beperkte schattingen van het aantal koolstofbegravingen in vijvers.

Eén studie uitgevoerd door de onderzoekers concentreerde zich op de hoeveelheid koolstof die werd vastgelegd in 22 specifiek geselecteerde vijvers. De onderzoekers onderzochten eerdere beheeractiviteiten en maten de sedimentdikte en het koolstofgehalte in de vijvers. Ze ontdekten dat de koolstofbegraving in de vijvers werd beïnvloed door factoren zoals waterplanten, vissen en nutriëntenniveaus. Uit het onderzoek bleek ook dat zowel natuurlijke als door de mens gemaakte vijvers wereldwijd een aanzienlijke hoeveelheid koolstof vastleggen, wat erop wijst dat de koolstofvastlegging in vijvers wordt onderschat.

De tweede studie onderzocht de seizoensgebonden uitstoot van broeikasgassen uit specifieke Cornell Experimental Ponds. Methaan, een krachtig broeikasgas, was verantwoordelijk voor het merendeel van de uitgestoten gassen. De studie benadrukte ook het belang van frequente bemonstering om nauwkeurig rekening te houden met de uitstoot van broeikasgassen uit vijvers.

Over het geheel genomen suggereren deze onderzoeken dat vijvers een rol spelen bij de uitstoot van broeikasgassen en de koolstofopslag. Hoewel vijvers momenteel netto uitstoters van broeikasgassen kunnen zijn als gevolg van de uitstoot van methaan, bestaat de mogelijkheid dat ze netto putten worden door de uitstoot van methaangas te verminderen. De bevindingen stellen ook het gebruik van bubblers of onderwatercirculatoren voor om de methaanuitstoot in vijvers te verminderen.

Verder onderzoek en begrip van de rol van vijvers in de uitstoot van broeikasgassen zijn cruciaal voor nauwkeurige klimaatmodellering en voorspellingen.

