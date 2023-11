De kracht van denkbeeldig spel ontsluiten voor de ontwikkeling van jonge kinderen

Een baanbrekend onderzoek uitgevoerd door Monash University heeft een belangrijke doorbraak blootgelegd in ons begrip van de rol en het belang van denkbeeldig spel in de ontwikkeling van jonge kinderen. In tegenstelling tot eerdere academische overtuigingen laat het onderzoek zien dat baby's en peuters volledig in staat zijn om deel te nemen aan dit soort spel, wat de diepgaande betekenis ervan in de voorschoolse educatie onderstreept.

Gedurende een vijfjarig programma werkten onderzoekers van de onderwijsfaculteit van Monash University samen met meer dan 2,500 onderwijzers en jonge kinderen. Het onderzoeksproject Conceptual PlayWorld probeerde de impact van denkbeeldig spel op de cognitieve ontwikkeling van kinderen te onderzoeken en analyseren.

De bevindingen uit dit uitgebreide onderzoek geven aan dat wanneer kinderen deelnemen aan denkbeeldig spel, zij een fundamentele verschuiving in perspectief ondergaan. In plaats van objecten waar te nemen zoals ze zijn, beginnen kinderen zich ze als iets anders voor te stellen. Deze cognitieve transitie markeert een cruciale ontwikkelingsmijlpaal in het leven van peuters en baby’s.

Professor Marilyn Fleer, laureaat van de Australian Research Council, een vooraanstaand expert op dit gebied van de Monash University, benadrukt het belang van denkbeeldig spel bij het bevorderen van de verbeelding en het ondersteunen van leren, vooral bij abstracte concepten zoals meten. Volgens professor Fleer speelt denkbeeldig spel een belangrijke rol bij het ontwikkelen van de psychologische functie van de verbeelding, die essentieel is voor het begrijpen van abstracte concepten en het nadenken over het verleden en de toekomst.

Om de transformerende impact van denkbeeldig spel verder te valideren, introduceerde het onderzoeksproject Conceptual PlayLab Conceptual PlayWorlds in kinderopvangcentra. Deze innovatieve aanpak stelde leerkrachten in de vroege kinderjaren in staat hun pedagogische technieken uit te breiden en fantasiespel binnen hun centra te cultiveren. De positieve resultaten waren duidelijk zichtbaar; zelfs de jongste kinderen namen actief deel aan de activiteiten.

De Conceptual PlayWorld-interventie omvatte ook professionele ontwikkeling op eigen tempo voor docenten, waardoor ze de tools kregen om Conceptual PlayWorlds succesvol te plannen en te implementeren in hun kinderopvangcentra. Deze empowerende hulpbron transformeerde docenten tot pedagogische leiders en veranderingsagenten binnen hun onderwijsgemeenschappen.

Op basis van deze baanbrekende bevindingen is het duidelijk dat het koesteren van denkbeeldig spel in gemeenschappen en onderwijsinstellingen cruciaal is voor het ondersteunen van de ontwikkeling van jonge kinderen. Door dit soort spel te omarmen en aan te moedigen, stellen we kinderen in staat hun verbeeldingskracht te ontwikkelen, hun cognitieve vaardigheden te verbeteren en de weg vrij te maken voor toekomstig succes.

FAQ:

Vraag: Wat is denkbeeldig spel?

A: Denkbeeldig spel verwijst naar de handeling waarbij kinderen met behulp van hun verbeelding fantasiescenario's creëren en eraan deelnemen.

Vraag: Waarom is denkbeeldig spel belangrijk?

A: Fantasiespel is essentieel voor het bevorderen van de verbeelding, het ondersteunen van leren en het ontwikkelen van abstracte denkvaardigheden.

Vraag: Hoe komt denkbeeldig spel de ontwikkeling van jonge kinderen ten goede?

A: Door deel te nemen aan denkbeeldig spel kunnen kinderen hun verbeeldingskracht, cognitieve vaardigheden en het vermogen om creatief te denken ontwikkelen.

Vraag: Hoe kunnen onderwijzers in de vroege kinderjaren denkbeeldig spel bevorderen?

A: Onderwijzers in de vroege kinderjaren kunnen denkbeeldig spel bevorderen door omgevingen te creëren die fantasiescenario's aanmoedigen, materialen met een open einde aan te bieden die kinderen kunnen gebruiken en door zelf aan het spel deel te nemen.

Vraag: Waar kan ik meer te weten komen over het onderzoeksproject?

A: U kunt meer informatie over het Conceptual PlayWorld-onderzoeksproject vinden op [Monash University] (https://www.monash.edu/education/research/projects/conceptual-playworld).