Pseudo-zwaartekrachteffecten creëren in fotonische kristallen: het gedrag van licht manipuleren

Een groep onderzoekers heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van lichtmanipulatie door het gebruik van roostervervorming in fotonische kristallen te onderzoeken om pseudozwaartekrachteffecten te produceren. Fotonische kristallen, met hun unieke vermogen om het gedrag van licht te controleren en te manipuleren, lopen voorop in wetenschappelijk onderzoek. Deze kristallen worden geconstrueerd door verschillende materialen in een repetitief patroon te rangschikken, waardoor de interactie en vertraging van licht mogelijk wordt.

Door opzettelijk roostervervorming te introduceren, konden de onderzoekers de regelmatige afstand tussen de elementen in de fotonische kristallen doorbreken. Deze vervorming veroorzaakte een gebogen traject in het medium, dat leek op de afbuiging van licht onder invloed van een zwaartekrachtveld. Met andere woorden: de onderzoekers waren in staat pseudozwaartekracht binnen de fotonische kristallen te creëren, waardoor het pad van het licht veranderde alsof het door de zwaartekracht werd beïnvloed.

Het team van wetenschappers gebruikte terahertz-golven en een silicium-vervormd fotonisch kristal om hun experimenten uit te voeren. Door deze experimenten bewezen ze op overtuigende wijze de afbuiging van deze golven door het vervormde fotonische kristal. De resultaten kwamen overeen met de theoretische voorspellingen gebaseerd op de algemene relativiteitstheorie van Albert Einstein.

De potentiële toepassingen van dit onderzoek zijn enorm. Op het gebied van communicatie zou de mogelijkheid om lichtstralen binnen het terahertz-bereik te sturen van onschatbare waarde kunnen zijn voor de ontwikkeling van 6G-technologie. Bovendien openen deze bevindingen nieuwe mogelijkheden voor het gebied van de gravitonfysica, wat suggereert dat fotonische kristallen op unieke manieren zwaartekrachteffecten zouden kunnen benutten.

Deze studie, uitgevoerd door onderzoekers van Tohoku University en Osaka University, draagt ​​bij aan ons begrip van lichtmanipulatie en maakt de weg vrij voor verdere verkenning op dit fascinerende gebied.

