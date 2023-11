Extreme neerslag begrijpen: klimaatsimulaties verbeteren

Het voorspellen van neerslagpatronen op een dagelijkse basis is cruciaal voor onze dagelijkse activiteiten, maar hoe zit het met het begrijpen van neerslagextremen op de lange termijn? Stedenbouwkundigen, wetenschappers en andere belanghebbenden hebben nauwkeurige informatie nodig over extreme weersomstandigheden om effectief plannen te kunnen maken voor toekomstige wateropslag, landbouw en paraatheid tegen verwoestende stormen. Klimaatmodellen schieten echter vaak tekort bij het nauwkeurig simuleren van deze extreme gebeurtenissen.

Om deze uitdaging aan te pakken, concentreerden onderzoekers van het Lawrence Berkeley National Laboratory van het Department of Energy zich op het verbeteren van de weergave van cloudprocessen in klimaatmodellen. Gezien de complexiteit van het klimaatsysteem is het onmogelijk om elk detail te simuleren. Daarom passen wetenschappers verschillende vereenvoudigingen toe, zoals het verdelen van de wereldbol in rasterkolommen. Bij een techniek die superparameterisatie wordt genoemd, bevat elke kolom een ​​model met hoge resolutie dat individuele wolken kan simuleren – een aanzienlijke verbetering vergeleken met andere modellen.

Het simuleren van hele clouds is echter niet voldoende. Het is van cruciaal belang om rekening te houden met de microfysische processen die plaatsvinden in de wolken, inclusief de vorming en verspreiding van wolkendruppeltjes en ijskristallen. Deze processen zijn te klein om direct te worden gesimuleerd, daarom gebruiken wetenschappers representaties.

Om de impact van deze representaties te onderzoeken, voerden klimaatwetenschappers van Berkeley Lab simulaties uit van het klimaat in het verleden met behulp van twee verschillende methoden: de ene met meer gedetailleerde parameters en de andere met minder. Door deze simulaties te vergelijken met waarnemingen uit de echte wereld, beoordeelden ze de nauwkeurigheid van de modellen.

Uit de resultaten bleek dat beide sets parameters een impact hadden op de simulatie van extreme neerslag, zowel op lange termijn (tot een jaar) als op korte termijn (ongeveer vijf dagen), met een bijzonder merkbaar effect in de tropen. De meer gedetailleerde parameters produceerden wolken met een grotere verticale beweging en bijgevolg extremere neerslaggebeurtenissen.

Hoewel de representaties verschilden, vielen beide sets parameters binnen het bereik van observaties in de echte wereld. Deze studie toont het potentieel aan van het opnemen van microfysische processen in klimaatmodellen om hun nauwkeurigheid te verbeteren.

Het begrijpen van extreme neerslaggebeurtenissen is cruciaal voor effectieve planning en paraatheid. Door de kracht van geavanceerde computers te benutten en klimaatmodellen te verfijnen, willen wetenschappers nauwkeurigere voorspellingen doen en de samenleving helpen zich aan te passen aan extreme weersomstandigheden en de gevolgen ervan te verzachten.

Veelgestelde vragen

Waarom is het belangrijk om extreme neerslag op lange termijn te begrijpen?

Het begrijpen van extreme neerslag op lange termijn is cruciaal voor het plannen van toekomstige wateropslag, landbouw en paraatheid tegen verwoestende stormen. Het helpt belanghebbenden weloverwogen beslissingen te nemen, middelen effectief toe te wijzen en strategieën te implementeren om de gevolgen van extreme weersomstandigheden te verzachten en zich eraan aan te passen.

Hoe vertegenwoordigen klimaatmodellen cloudprocessen?

Klimaatmodellen gebruiken vereenvoudigingen om cloudprocessen weer te geven, omdat het simuleren van elk detail rekenkundig onhaalbaar zou zijn. Eén techniek die superparameterisatie wordt genoemd, omvat het plaatsen van een model met hoge resolutie in elke rasterkolom van de globale simulatie, waardoor de simulatie van individuele wolken binnen het model mogelijk wordt.

Wat zijn microfysische processen bij wolkenvorming?

Microfysische processen verwijzen naar de mechanismen die betrokken zijn bij de vorming en verspreiding van wolkendruppeltjes en ijskristallen in wolken. Deze processen omvatten de condensatie van waterdamp, de vorming van wolkendruppeltjes en ijskristallen, en daaropvolgende interacties zoals coalescentie en uiteenvallen.

Kunnen klimaatmodellen extreme neerslaggebeurtenissen nauwkeurig simuleren?

Hoewel klimaatmodellen misschien niet perfect zijn, kan het opnemen van meer gedetailleerde representaties van wolkenmicrofysische processen hun nauwkeurigheid bij het simuleren van extreme neerslaggebeurtenissen verbeteren. Deze studie toont het potentieel aan van het gebruik van dergelijke representaties om voorspellingen van klimaatmodellen te verbeteren en de impact van extreme weersomstandigheden beter te begrijpen.