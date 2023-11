Nieuwe studie onthult de impact van luchtkwaliteit op koolstofvastlegging

By

Een recent onderzoek uitgevoerd door het Carnegie Institution for Science heeft de aanzienlijke impact van de luchtkwaliteit op de natuurlijke koolstofvastlegging door planten benadrukt. De onderzoekers ontdekten dat een verbeterde luchtkwaliteit het vermogen van planten om kooldioxide uit de atmosfeer te absorberen kan vergroten, waardoor de klimaatverandering wordt beperkt. Deze bevinding onderstreept de cruciale rol die menselijke activiteiten en aerosolvervuiling spelen in het koolstofabsorptieproces van planten.

De studie maakte gebruik van satellietgegevens om de correlatie tussen fotosynthetische activiteit en aerosolvervuiling in Europa te analyseren. Uit de resultaten bleek dat planten meer koolstof vastleggen in de weekenden, wanneer er minder industriële vervuiling is en minder mensen pendelen. Deze observatie werpt licht op de negatieve effecten van een slechte luchtkwaliteit, veroorzaakt door aërosolen die vrijkomen bij het woon-werkverkeer en de verbranding van fossiele brandstoffen of hout, op het natuurlijke koolstofabsorptieproces van planten.

Eerdere studies hebben aangetoond dat aerosolvervuiling de opbrengsten van landbouwgewassen met wel 20 procent kan verminderen, wat de schadelijke gevolgen van luchtvervuiling op de productiviteit van planten nog eens benadrukt.

Het onderzoeksteam maakte gebruik van een innovatieve techniek die gebruik maakt van de fluorescentie die wordt uitgezonden tijdens de fotosynthese om de fotosynthetische activiteit te meten. Ze vergeleken deze gegevens met aerosolmetingen verkregen uit de Visible Infrared Imaging Radiometer Suite. Door zich te concentreren op Europa, waar gevestigde patronen van menselijke activiteit gedurende de week bestaan, onthulde het onderzoek een terugkerende wekelijkse cyclus in fotosynthetische activiteit. De fotosynthese piekte tijdens de weekenden en daalde tijdens weekdagen, wat omgekeerd evenredig was met de vervuiling door aerosolen.

De implicaties van deze studie zijn verreikend, vooral met betrekking tot de inspanningen om de klimaatverandering te beperken. Het onderzoek suggereert dat het verminderen van de fijnstofvervuiling om de fotosyntheseactiviteit op weekendniveau gedurende de hele week te handhaven jaarlijks 40 tot 60 megaton kooldioxide zou kunnen verwijderen, waardoor de landbouwproductiviteit zou toenemen zonder dat het landbouwareaal zou worden uitgebreid. Deze bevindingen hebben aanzienlijke beleidsimplicaties, vooral voor Europese regeringen die werken aan systemen voor het afvangen en opslaan van koolstof.

Concluderend benadrukt deze studie de cruciale rol die luchtkwaliteit speelt bij de natuurlijke koolstofvastlegging door planten. Het verbeteren van de luchtkwaliteit komt niet alleen de menselijke gezondheid ten goede, maar vergroot ook het vermogen van planten om de klimaatverandering te bestrijden door op efficiënte wijze kooldioxide uit de atmosfeer te absorberen.

FAQ

1. Wat is koolstofvastlegging?

Koolstofvastlegging verwijst naar het proces van het opvangen en opslaan van koolstofdioxide in de atmosfeer, een van de belangrijkste broeikasgassen die verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde. Dit proces kan op natuurlijke wijze plaatsvinden via ecosystemen zoals bossen, oceanen en bodem, maar ook via door mensen ontwikkelde methoden.

2. Hoe dragen planten bij aan koolstofvastlegging?

Planten nemen door het proces van fotosynthese koolstofdioxide uit de atmosfeer op en zetten dit om in organisch materiaal. Deze koolstof wordt in de vorm van biomassa opgeslagen in bomen, planten en bodem. Daarom dienen gezonde en groeiende bossen als essentiële koolstofputten, waarbij aanzienlijke hoeveelheden koolstof gedurende lange perioden worden opgeslagen.

3. Wat zijn enkele door mensen ontwikkelde methoden voor koolstofvastlegging?

Door mensen ontwikkelde methoden voor koolstofvastlegging omvatten technologieën zoals koolstofafvang en -opslag (CCS), waarbij CO2-emissies uit industriële en energiegerelateerde bronnen ondergronds worden opgevangen en opgeslagen in geologische formaties. Een andere methode is bio-energie met koolstofafvang en -opslag (BECCS), waarbij de opwekking van biomassa-energie wordt gecombineerd met CCS.

4. Hoe kan de luchtkwaliteit de koolstofvastlegging beïnvloeden?

De kwaliteit van de lucht, en met name de vervuiling door aerosolen, kan negatieve gevolgen hebben voor de koolstofvastlegging. Aerosolen, die vrijkomen bij activiteiten zoals woon-werkverkeer en de verbranding van fossiele brandstoffen of hout, kunnen de efficiëntie van de fotosynthese in planten verminderen. Door de luchtkwaliteit te verbeteren en de vervuiling door deeltjes terug te dringen, kan het vermogen van planten om kooldioxide te absorberen en bij te dragen aan de koolstofvastlegging worden vergroot.

Bron: Carnegie Institution for Science (https://carnegiescience.edu/)