Nieuwe drukschaal onthult dat de binnenste kern van de aarde dubbel zoveel licht materiaal bevat als eerder werd geschat

Wetenschappers van het SPring-8 Center van RIKEN hebben een nieuwe drukschaal ontwikkeld die een nauwkeurigere meting van de druk mogelijk maakt, vooral in de kern van de aarde. De vorige schaal bleek de druk met meer dan 20% te overschatten. Met behulp van geavanceerde röntgentechnologie konden de onderzoekers grote benaderingen vermijden en ontdekten ze dat de binnenste kern van de aarde ongeveer het dubbele bevat van de hoeveelheid lichtmateriaal die eerder werd geschat. Hun bevindingen hebben belangrijke implicaties voor het begrijpen van de samenstelling van de aarde en haar evolutie.

Een nauwkeurige drukschaal is cruciaal voor het begrijpen van de samenstelling van de aarde, vooral de kern. Hoewel algemeen wordt aangenomen dat de kern grotendeels uit ijzer bestaat, zijn er aanwijzingen dat deze ook lichtere materialen bevat. Door de nieuwe drukschaal te gebruiken om een ​​seismologisch model te interpreteren, ontdekte het onderzoeksteam dat de binnenste kern ongeveer het dubbele van de hoeveelheid licht materiaal bevat dan eerder werd gedacht. In feite is de totale massa van licht materiaal in de hele kern waarschijnlijk vijf keer of meer dan die van de aardkorst.

Om de nieuwe drukschaal te bepalen, gebruikten de onderzoekers Inelastic X-ray Scattering (IXS) om de geluidssnelheid van een reniummonster onder druk te meten. Ze verpletterden een klein monster renium tussen twee diamantkristallen in een Diamond Anvil Cell. Door zorgvuldig de verschuivingen in de energie van de door het renium verstrooide röntgenstralen te meten, konden de onderzoekers de geluidssnelheid en de dichtheid van het monster bepalen, waardoor ze de druk konden berekenen.

De dichtheid van renium bij hoge druk is relatief eenvoudig te meten, terwijl het meten van de geluidssnelheid een grotere uitdaging is. Het werk van het team heeft echter de weg vrijgemaakt voor andere wetenschappers om een ​​eenvoudigere dichtheidsmeting te gebruiken om de druk te bepalen.

De implicaties van deze nieuwe drukschaal gaan verder dan alleen het begrijpen van de samenstelling van de aarde. Het suggereert ook dat een herbeoordeling van de drukafhankelijkheid van verschillende materiaaleigenschappen noodzakelijk is, aangezien de meeste eerdere metingen zijn uitgevoerd bij drukken die vergelijkbaar zijn met of groter zijn dan die van de kern van de aarde. Bovendien kunnen vergelijkbare veranderingen in de structuur van andere planeten worden verwacht als we de nieuwe drukschaal in ogenschouw nemen.

Concluderend kan worden gesteld dat de ontwikkeling van een nieuwe drukschaal met behulp van geavanceerde röntgentechnologie heeft geleid tot een nauwkeurigere meting van de druk in de kern van de aarde. De ontdekking dat de binnenste kern dubbel zoveel lichtmateriaal bevat als eerder werd geschat, heeft aanzienlijke implicaties voor ons begrip van de samenstelling en evolutie van de aarde.

Bronnen:

– Wetenschappelijke vooruitgang: “Dichtheidstekort van de kern van de aarde onthuld door een primaire drukschaal van meerdere megabars”

– RIKEN's SPring-8 Center: beschrijving van de faciliteit