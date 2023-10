Een 8 miljard jaar oude radio-uitbarsting zou het mysterie van de ontbrekende materie in het heelal kunnen helpen oplossen

Wetenschappers hebben een belangrijke doorbraak bereikt in het begrijpen van het mysterie van de ontbrekende materie in het universum. Een 8 miljard jaar oude Fast Radio Burst (FRB), de oudste en meest verre ooit waargenomen, is afkomstig van botsende sterrenstelsels. Deze FRB, aangeduid als FRB 20220610A, werd gedetecteerd door de Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP) in West-Australië.

FRB's zijn korte uitbarstingen van radiogolven die milliseconden duren, waarvan de oorsprong onbekend blijft. Deze recordbrekende FRB, afkomstig van samensmeltende sterrenstelsels, zou echter licht kunnen werpen op de oorsprong van deze mysterieuze uitbarstingen. Bij de uitbarsting kwam in milliseconden evenveel energie vrij als de zon in dertig jaar produceert.

De ontbrekende materie in het universum verwijst naar het feit dat de helft van de verwachte materie niet detecteerbaar is. Deze ontbrekende materie, samengesteld uit atomen die baryonen worden genoemd, is geen donkere materie, maar eerder ‘gewone’ materie die dun verdeeld is over sterrenstelsels. De huidige technieken zijn niet effectief in het detecteren van deze materie, omdat deze zo diffuus en heet is.

Wetenschappers, waaronder de inmiddels overleden Australische astronoom Jean-Pierre 'J-P' Macquart, hebben het gebruik van FRB's onderzocht als hulpmiddel om deze ongrijpbare materie te detecteren. Terwijl FRB's over grote afstanden reizen, wordt hun straling verspreid door de ontbrekende materie. Door deze spreiding kunnen wetenschappers de dichtheid van het universum meten en de ontbrekende baryonische materie lokaliseren.

Het onderzoek van het team bevestigt de Macquart-relatie, die aantoont dat hoe verder weg een FRB is, hoe diffuser gas hij tussen sterrenstelsels onthult. Nu ongeveer 50 FRB's zijn teruggevoerd naar hun bron, verwachten wetenschappers dat er in de toekomst nog eens duizenden zullen worden ontdekt. De komende Square Kilometre Array (SKA) telescopen in Australië en Zuid-Amerika, evenals de Extremely Large Telescope (ELT) in Chili, zullen verder inzicht verschaffen in de oorsprong van FRB's en de structuur van het universum.

Het onderzoek van het ASKAP-team werd gepubliceerd in het tijdschrift Science en benadrukte het potentieel van FRB's bij het begrijpen van de ontbrekende materie en de samenstelling van het universum.

