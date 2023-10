Nieuwe inzichten in Raman-spectro-elektrochemie: het ontrafelen van de geheimen van oppervlakken met één kristal

Elektroden met één kristal worden al lang gewaardeerd vanwege hun ongerepte oppervlakken, waardoor een dieper begrip van grensvlakprocessen op het gebied van de elektrochemie mogelijk is. Deze elektroden bieden een uniek voordeel omdat ze een platform bieden dat vrij is van verontreinigingen en dat de kwantitatieve verklaring van reactieprocessen mogelijk maakt op basis van adsorbaatdekking en katalytische reactiesnelheden.

In het verleden lag de primaire focus van het gebruik van monokristallijne elektroden bij elektrokatalyse op de analyse van de oppervlaktestructuur. Deze onderzoeken bleven echter grotendeels beperkt tot ultrahoogvacuümomgevingen om besmetting te voorkomen. Hoewel deze onderzoeken onmiskenbaar cruciaal waren, waren hun beperkingen in termen van het identificeren van chemische soorten, vooral tijdens in situ karakterisering van elektrokatalytische reacties in oplossing, duidelijk.

Om deze beperkingen aan te pakken, hebben onderzoekers zich tot een combinatie van in situ spectroscopie en elektrochemische technieken gewend om dieper inzicht te krijgen in elektrochemische reacties op monokristallijne elektroden. Van deze technieken is shell-geïsoleerde nanodeeltjes-verbeterde Raman-spectroscopie (SHINERS) naar voren gekomen als een game-changer. SHINERS maakt de detectie van reactietussenproducten op monokristallijne elektroden mogelijk door gebruik te maken van schaalgeïsoleerde nanodeeltjes die het Raman-signaal versterken zonder de oppervlaktestructuur of elektrochemische respons te veranderen.

Een recent overzicht door de groep van Jian-Feng Li verdiepte zich in de recente ontwikkelingen in Raman-spectro-elektrochemie op elektrode-oppervlakken met één kristal, met een specifieke focus op de toepassing van SHINERS. Deze techniek is nuttig gebleken bij het effectief detecteren van tussensoorten en het verschaffen van waardevolle inzichten in de dynamische evolutie van oppervlaktestructuren en elektrokatalytische reactiemechanismen.

Door gebruik te maken van de kracht van SHINERS kunnen onderzoekers nu de beperkingen van traditionele Raman-spectroscopie overwinnen en een uitgebreider inzicht krijgen in elektrokatalytische reacties op oppervlakken met één kristal. Dit maakt de weg vrij voor opwindende nieuwe mogelijkheden bij het ontwerp en de optimalisatie van elektrochemische systemen voor verschillende toepassingen, waaronder energieconversie en -opslag.

