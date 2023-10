De komende zonsverduistering: wat u moet weten

Als u zich op het centrale eiland bevindt, kunt u tijdens de komende zonsverduistering een dekking van ongeveer 80% van de zon verwachten, met de piek van de kijktijd rond 9 uur. Om het beste zicht te krijgen, is het aan te raden een goede oost/zuidoost gerichte plek te zoeken gezichtspunt dat laag aan de horizon ligt. De weersvoorspellingen voorspellen momenteel echter bewolking en buien, wat het zicht op de zonsverduistering zou kunnen beperken.

Het is belangrijk op te merken dat direct in de zon kijken, zelfs tijdens een gedeeltelijke zonsverduistering, permanente schade aan uw ogen kan veroorzaken. Om de zonsverduistering veilig te kunnen bekijken, dient u een eclipsbril te gebruiken die in goede staat verkeert en vrij is van krassen of gaatjes. Als alternatief kunt u een zonnefilter op een telescoop gebruiken.

De komende zonsverduistering zal in Nanaimo slechts ongeveer 20% zondekking opleveren, maar zelfs dit gedeeltelijke zicht is de moeite waard om te ervaren. De volgende gedeeltelijke zonsverduistering zal naar verwachting begin april 2024 plaatsvinden. Als u echter getuige wilt zijn van een werkelijk spectaculaire gebeurtenis, is een totale zonsverduistering iets om naar uit te kijken. Het pad van de totaliteit voor de komende zonsverduistering loopt door de Amerikaanse staat Oregon, in zuidoostelijke richting door Texas naar de oostkant van Mexico. Mensen in deze regio zullen ervaren dat 99% van de zon wordt geblokkeerd, met een dunne ring van licht die bekend staat als een ringvormige zonsverduistering.

Als je de zonsverduistering echter niet persoonlijk kunt zien, zendt NASA de ringvormige zonsverduistering uit op hun YouTube-kanaal.

