Nieuw onderzoek onthult hoe planten communiceren en zichzelf verdedigen tegen insecten

Onderzoek uitgevoerd door een team onder leiding van professor Masatsugu Toyota aan de Saitama Universiteit in Japan heeft licht geworpen op de mechanismen waarmee planten communiceren en verdedigingsreacties tegen insectenaanvallen activeren. De studie, gepubliceerd in Nature Communications, concentreerde zich op de rol van vluchtige organische stoffen (VOS) die vrijkomen door planten wanneer ze door insecten of mechanisch worden beschadigd.

Planten laten VOC's vrij in de atmosfeer wanneer ze worden verwond door insecten, wat een gevaar vormt voor naburige planten. Als reactie hierop activeren deze onbeschadigde planten afweermechanismen om zichzelf te beschermen. Dit fenomeen van communicatie via de lucht tussen planten via VOS is waargenomen bij meer dan 30 verschillende plantensoorten. De moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen aan de perceptie van VOS en de inductie van afweerreacties zijn echter onduidelijk gebleven.

Met behulp van innovatieve apparatuur en real-time fluorescerende beeldvorming visualiseerde het onderzoeksteam uitbarstingen van fluorescentie in een mosterdplantensoort genaamd Arabidopsis thaliana na blootstelling aan VOC's uitgestoten door door insecten beschadigde planten. Door veranderingen in de intracellulaire calciumconcentratie te volgen, konden de onderzoekers observeren hoe planten VOS opnemen en erop reageren.

Het team ontdekte dat twee specifieke VOC's, (Z)-3-hexenal en (E)-2-hexenal, beide aldehyden met zes koolstoffen, bekend als groene bladvluchtige stoffen (GLV's), calciumsignalen induceren in Arabidopsis-planten. Deze GLV's zijn chemicaliën in de lucht die door planten worden uitgestoten wanneer ze worden beschadigd door mechanische krachten of herbivoren. Bij blootstelling aan deze VOS hebben Arabidopsis-planten verdedigingsgerelateerde genen opgereguleerd.

Om de relatie tussen calciumsignalen en afweerreacties verder te begrijpen, behandelden de onderzoekers Arabidopsis-planten met calciumkanaalremmers en chelaatvormers. De remming van calciumsignalen resulteerde in de onderdrukking van verdedigingsgerelateerde geninductie, wat bewijs levert dat Arabidopsis GLV's waarneemt en verdedigingsreacties activeert op een calciumafhankelijke manier.

Dit onderzoek levert nieuwe inzichten op in de manier waarop planten communiceren en zichzelf verdedigen tegen aanvallen van insecten. Het begrip van deze moleculaire mechanismen zou mogelijk kunnen worden toegepast om nieuwe strategieën voor gewasbescherming en plaagbestrijding te ontwikkelen.

Bronnen:

– Bron artikel: Nature Communications

– Arabidopsis: Een geslacht van kleinbloemige planten uit de mosterdfamilie

– Vluchtige organische stoffen (VOS): gasvormige organische stoffen die gemakkelijk verdampen bij kamertemperatuur

– Green Leaf Volatiles (GLVs): VOS die door planten worden uitgestoten bij schade, met karakteristieke grasachtige geuren