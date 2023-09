Nieuwe ontdekking: een klein zwart gat verslindt een zonachtige ster in een nabijgelegen sterrenstelsel

By

Astronomen van de Universiteit van Leicester hebben een baanbrekende ontdekking gedaan van een ster die lijkt op onze zon en die geleidelijk wordt opgeslokt door een klein zwart gat. De ster, genaamd Swift J0230, bevindt zich in het nabijgelegen sterrenstelsel 2MASX J02301709+2836050, op ongeveer 500 miljoen lichtjaar afstand van de Melkweg. Deze bevinding levert een ‘ontbrekende schakel’ op in ons begrip van zwarte gaten en hun verstoring van in een baan om de aarde draaiende sterren.

De astronomen hebben de ster gedetecteerd via een heldere röntgenflits afkomstig uit het centrum van de Melkweg, met behulp van een nieuw instrument dat is ontwikkeld voor het Neil Gehrels Swift Observatory. Uit verdere waarnemingen bleek dat Swift J0230 7 tot 10 dagen helder zou schijnen voordat hij abrupt uitschakelde, waarbij deze cyclus elke 25 dagen werd herhaald.

Dit gedrag valt tussen twee soorten uitbarstingen die doorgaans verband houden met interacties tussen zwarte gaten: quasi-periodieke uitbarstingen en periodieke nucleaire transiënten. De emissies van Swift J0230 komen regelmatig voor, wat erop wijst dat deze de kloof tussen de twee soorten uitbarstingen overbrugt.

Op basis van modellen die voor vergelijkbare gebeurtenissen zijn ontwikkeld, hebben de wetenschappers vastgesteld dat Swift J0230 een ster vertegenwoordigt die qua grootte vergelijkbaar is met onze zon en die rond een zwart gat met een lage massa in het centrum van zijn sterrenstelsel draait. Terwijl de baan van de ster hem dicht bij de intense zwaartekracht van het zwarte gat brengt, wordt materiaal ter grootte van drie aardes uit de atmosfeer van de ster getrokken en opgewarmd als het in het zwarte gat valt. Bij dit proces komt een aanzienlijke hoeveelheid röntgenstraling vrij.

De hoofdauteur van het onderzoek, dr. Phil Evans, verklaarde dat dit de eerste waarneming is van een zonachtige ster die herhaaldelijk wordt verscheurd en opgegeten door een zwart gat met een lage massa. De ontdekking van deze ‘herhaalde, gedeeltelijke getijdenverstoring’-gebeurtenissen biedt waardevolle inzichten in de soorten objecten die erbij betrokken zijn en hun frequentie.

De onderzoekers schatten dat het zwarte gat dat verantwoordelijk is voor het verslinden van Swift J0230 tussen de 10,000 en 100,000 keer de massa van onze zon heeft, wat relatief klein is vergeleken met superzware zwarte gaten die doorgaans in het centrum van sterrenstelsels worden aangetroffen. De studie benadrukt het potentieel om meer objecten zoals Swift J0230 bloot te leggen met behulp van nieuwe transiënte detectietools.

Over het geheel genomen vergroot deze nieuwe ontdekking ons begrip van de interactie tussen zwarte gaten en in een baan om de aarde draaiende sterren aanzienlijk, waardoor licht wordt geworpen op het intrigerende fenomeen van stervernietiging door zwarte gaten met een lage massa.

