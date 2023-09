Onderzoek toont aan dat genen die zijn geërfd van Neanderthalers de ernst van COVID-19 verhogen

Uit een nieuw onderzoek, uitgevoerd door onderzoekers van het Italiaanse Mario Negri Instituut voor Farmacologisch Onderzoek, is gebleken dat personen die ernstige gevallen van COVID-19 hebben meegemaakt, een grotere kans hadden om specifieke genen te bezitten die ze van Neanderthalers hadden geërfd. Het onderzoek concentreerde zich op de provincie Bergamo, het epicentrum van de pandemie in Italië.

Uit het onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift iScience, bleek dat een aanzienlijk deel van het menselijk genoom in verband werd gebracht met het risico om COVID-19 op te lopen en ernstige symptomen te ontwikkelen, vooral onder bewoners in de zwaarst getroffen gebieden. Bij het onderzoek waren 1,200 deelnemers betrokken, en uit de analyse bleek dat drie van de zes genen in een regio op chromosoom 3 verband hielden met een verhoogde vatbaarheid voor ernstige COVID-19. Deze genen omvatten CCR9 en CXCR6, die een rol spelen bij de activiteit van witte bloedcellen en ontstekingen tijdens infecties, evenals LZTFL1, dat de ontwikkeling en functie van luchtwegencellen reguleert.

De onderzoekers merkten op dat het onduidelijk blijft welk gen van de drie de belangrijkste rol speelt. Bovendien identificeerde de studie 17 nieuwe genomische regio's die mogelijk geassocieerd zijn met ernstige ziekten of het risico op infectie.

Een bijzonder interessante bevinding van het onderzoek was dat drie van de zes genen die verband houden met de ernst van COVID-19 zijn geërfd van Neanderthalers, met name van het Vindija-genoom dat in Kroatië is ontdekt. Hoewel deze genen ooit de Neanderthalers hebben beschermd, veroorzaken ze nu een overmatige immuunrespons bij moderne mensen, wat leidt tot ernstiger ziekten.

Uit het onderzoek bleek ook dat personen met het Neanderthaler haplotype een significant hoger risico hadden om ernstige COVID-19 te ontwikkelen, intensieve zorg nodig te hebben en mechanische ventilatie nodig te hebben, vergeleken met degenen zonder deze genetische erfenis. De aanwezigheid van het Neanderthaler haplotype ging ook gepaard met een hoger aantal ernstige gevallen onder eerstegraads familieleden.

Deze studie levert verder bewijs van de rol die genetica speelt bij het bepalen van de ernst van COVID-19. Het begrijpen van deze genetische factoren kan mogelijk helpen bij het identificeren van personen die mogelijk gevoeliger zijn voor ernstige ziekten en ervoor zorgen dat passende interventies worden ingezet.

