Webb-ruimtetelescoop observeert kwarts-nanokristallen in de atmosfeer van exoplaneet WASP-17 b

Onderzoekers die gebruik maken van NASA's James Webb-ruimtetelescoop hebben een opwindende ontdekking gedaan in de hooggelegen wolken van de exoplaneet WASP-17 b. Voor het eerst is bewijs gevonden voor nanokristallen van kwarts, in de vorm van silicadeeltjes, in de atmosfeer van een exoplaneet. Deze baanbrekende waarneming werd mogelijk gemaakt met MIRI (Webb's Mid-Infrared Instrument).

WASP-17 b, ook bekend als Ditsö̀, is een hete gasreus die zich op ongeveer 1,300 lichtjaar afstand van de aarde bevindt in het sterrenbeeld Schorpioen. Hij draait op ongelooflijk korte afstand rond zijn ster en voltooit een volledig circuit in slechts 3.7 aarddagen. Met een volume dat meer dan zeven keer zo groot is als dat van Jupiter en een massa van minder dan de helft van Jupiter, is WASP-17 b een uitzonderlijk grote en gezwollen planeet. Zijn uitgebreide atmosfeer en korte omlooptijd maken het een ideale kandidaat voor observatie met behulp van transmissiespectroscopie.

Met behulp van MIRI's spectrograaf met lage resolutie verzamelden onderzoekers meer dan 1,275 metingen tijdens de transit van WASP-17 b, vóór, tijdens en na de gebeurtenis. De verandering in helderheid van 28 golflengtebanden van midden-infraroodlicht werd gemeten, waardoor astronomen de hoeveelheid licht konden berekenen die door de atmosfeer van de planeet werd geblokkeerd. Het resulterende transmissiespectrum onthulde een duidelijk kenmerk van ongeveer 8.6 micron, wat duidde op de aanwezigheid van silicadeeltjes in de wolken.

Dit markeerde de eerste identificatie van SiO2 in een exoplaneet en de eerste identificatie van een specifieke wolkensoort op een transiterende exoplaneet. De detectie van kwarts-nanokristallen levert waardevolle inzichten op in de samenstelling van de atmosfeer van exoplaneten en hun weerpatronen.

De James Webb-ruimtetelescoop, met zijn superieure gevoeligheid en vermogen om subtiele effecten vanaf grote afstanden te meten, opent nieuwe deuren in ons begrip van verre werelden. Deze ontdekking benadrukt de mogelijkheden van Webbs instrumenten en maakt de weg vrij voor verdere verkenning van de atmosfeer van exoplaneten.

Bronnen:

– NASA: Nationale luchtvaart- en ruimtevaartadministratie

– James Webb-ruimtetelescoop

– Universiteit van Bristol