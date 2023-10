Astronomen ontdekken kleine kwartskristallen in de atmosfeer van exoplaneet WASP-17b

Astronomen die gebruik maken van de James Webb-ruimtetelescoop hebben een opwindende ontdekking gedaan. Voor het eerst hebben ze in de atmosfeer van een exoplaneet kleine kwartskristallen ontdekt die silica bevatten. De exoplaneet, bekend als WASP-17b, is een gasreus op 1,300 lichtjaar van de aarde.

Eerdere waarnemingen met de Hubble-ruimtetelescoop wezen op de aanwezigheid van aërosolen, of kleine deeltjes, in de atmosfeer van WASP-17b. De onderzoekers hadden echter niet verwacht dat deze spuitbussen van kwarts zouden zijn gemaakt. Silica, het hoofdbestanddeel van kwarts, is een veel voorkomend mineraal dat op aarde voorkomt en wordt gebruikt om glas te produceren.

De detectie werd gedaan met behulp van het mid-infraroodinstrument van de Webb-telescoop. De onderzoekers waren opgetogen over de ontdekking, omdat ze verwachtten magnesiumsilicaten te vinden in plaats van kwarts. Magnesiumsilicaten zijn eerder ontdekt in de atmosfeer van exoplaneten, maar kwarts is een nieuwe vondst.

De aanwezigheid van kwarts in de atmosfeer van WASP-17b zou wetenschappers kunnen helpen de materialen die planetaire omgevingen vormen die verschillen van de onze, beter te begrijpen. De wolken op grote hoogte op de planeet, waar de kwarts-nanodeeltjes werden gevonden, worden gevormd door extreme omstandigheden. Met temperaturen van ongeveer 2,700 graden Fahrenheit en een druk die een duizendste bedraagt ​​van wat we op het aardoppervlak ervaren, kunnen vaste kristallen rechtstreeks uit gas worden gevormd zonder eerst door een vloeibare fase te gaan.

WASP-17b is getijdenvast verbonden met zijn ster, wat betekent dat de ene kant altijd naar de ster is gericht en verzengende temperaturen ervaart, terwijl de andere kant koeler blijft. De onderzoekers speculeren dat de kwartsdeeltjes in de atmosfeer van de exoplaneet rondwervelen, voortgestuwd door snelle winden.

De ontdekking van kwartskristallen in de atmosfeer van WASP-17b levert waardevolle inzichten op in de samenstelling van soortgelijke hete gasreuzen. Door de verschillende materialen in de atmosfeer van exoplaneten te begrijpen, kunnen wetenschappers een breder inzicht krijgen in hun algehele samenstelling en hoe ze hun omgeving vormgeven.

De gevoelige detecties van de James Webb Ruimtetelescoop zorgen voor een revolutie in ons begrip van exoplaneten en hun atmosferische omstandigheden. Door nieuwe details over exoplaneten bloot te leggen, kunnen onderzoekers ons begrip van het universum en de diverse omgevingen buiten ons eigen zonnestelsel verdiepen.

