De Nobelprijs voor de Scheikunde 2023: de ontdekking en synthese van Quantum Dots

De Nobelprijs voor de Scheikunde 2023 is toegekend aan drie wetenschappers voor hun baanbrekende werk op het gebied van de ontdekking en synthese van kwantumdots. De eigenschappen van deze nanodeeltjes, die afhankelijk van hun grootte licht uitstralen op verschillende golflengten, werden ontrafeld door fysisch chemicus Louis Brus. In een recent gesprek met de podcast The Conversation Weekly besprak Brus zijn toevallige ontdekking en de daaropvolgende impact van kwantumstippen.

Brus werkte in de jaren tachtig bij Bell Labs en stuitte op kwantumdots tijdens het bestuderen van oplossingen van halfgeleiderdeeltjes die colloïden worden genoemd. Door lasers op deze colloïden te richten, merkte hij dat de uitgezonden kleuren niet consistent waren. Dit bracht hem ertoe de unieke veranderingen in het spectrum en de eigenschappen van de deeltjes zelf te onderzoeken toen ze nog heel klein waren.

Quantum dots zijn nanokristallen die licht absorberen en opnieuw uitzenden op verschillende golflengten, afhankelijk van hun grootte. Hoewel ze kleiner zijn dan de golflengte van zichtbaar licht en niet zichtbaar zijn onder een optische microscoop, kunnen ze wel worden waargenomen met behulp van gespecialiseerde microscopen zoals elektronenmicroscopen. Om ze te demonstreren kunnen felgekleurde glazen kolven met oplossingen die kwantumstippen van verschillende grootte bevatten, worden gebruikt.

Interessant genoeg was Brus niet op de hoogte van de eerdere waarnemingen van kwantumstippen door de Russische wetenschapper Alexei Ekimov. Vanwege de Koude Oorlog werd Ekimovs onderzoek uitsluitend in het Russisch gepubliceerd en kon hij niet naar het Westen reizen om zijn bevindingen te bespreken. Pas na een toevallige ontdekking van Ekimovs artikelen in de technologische literatuur nam Brus contact met hem op en uiteindelijk ontmoetten ze elkaar tijdens het Glasnost-tijdperk eind jaren tachtig.

De productie en stabiliteit van kwantumdots vormden aanvankelijk uitdagingen, maar Moungi Bawendi, een andere Nobelprijswinnaar, pakte dit probleem in de jaren negentig aan. Sindsdien hebben kwantumdots toepassing gevonden op verschillende gebieden, met name in de biologische beeldvorming. Ze zijn door biochemici gebruikt om cellen en organen in kaart te brengen door ze aan andere moleculen te hechten. Bovendien hebben ze een belangrijke rol gespeeld bij het opsporen van tumoren en bij chirurgische begeleiding.

De ontdekking en synthese van kwantumdots hebben de weg vrijgemaakt voor talloze vooruitgang in wetenschap en technologie. De verkenning van hun toepassingen blijft nieuwe mogelijkheden voor deze opmerkelijke nanodeeltjes ontrafelen.

Bronnen: de Conversation Weekly-podcast