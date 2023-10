Rusland richt zijn zinnen op een nieuw ruimtestation in 2027

By

De Russische president Vladimir Poetin heeft plannen geschetst voor de bouw van een nieuw ruimtestation ter vervanging van het verouderde Internationale Ruimtestation (ISS) tegen 2027, ondanks recente tegenslagen. Het besluit komt omdat Rusland ernaar streeft een voortdurende menselijke aanwezigheid in de ruimte te behouden en een soepele overgang van het ISS naar het nieuwe orbitale platform te garanderen.

De oprichting van een nieuw Russisch ruimtestation is de topprioriteit geworden voor Roscosmos, de ruimtevaartorganisatie van het land. Poetin benadrukte de noodzaak van een naadloze overgang en stelde dat “het doel is dat er geen hiaten ontstaan, dat het werk gelijke tred houdt met de uitputting van de hulpbronnen van het ISS.”

Hoewel financieringsproblemen, corruptieschandalen en andere tegenslagen de Russische ruimtevaartindustrie de afgelopen jaren hebben geteisterd, blijft Poetin optimistisch over de toekomst. Hij erkende de crash van de Luna-25-module op het maanoppervlak tijdens zijn eerste missie in decennia en noemde het een “negatieve ervaring”, maar beloofde ervan te leren.

Om de aanhoudende uitdagingen aan te pakken, heeft Poetin er bij de autoriteiten op aangedrongen het probleem van de lage salarissen in de ruimtevaartindustrie aan te pakken en buitenlandse specialisten te stimuleren hun expertise in te brengen. Hij moedigde ook een grotere betrokkenheid van particuliere bedrijven aan om innovatie te stimuleren en de verkenning van de ruimte te bevorderen.

Het ISS, dat in 1988 werd opgericht door samenwerking tussen de Verenigde Staten en Rusland, zou in 2024 worden ontmanteld. NASA gelooft echter dat het station tot 2030 kan blijven functioneren. De aankondiging van Poetin onderstreept Ruslands engagement om aanwezig te blijven in de ruimte en te zorgen voor een veilige toekomst. vlotte overgang naar het nieuwe station.

Veelgestelde vragen:

Vraag: Waarom is Rusland van plan het ISS te vervangen?

A: Rusland is van plan het ISS te vervangen om een ​​voortdurende menselijke aanwezigheid in de ruimte te behouden en een naadloze overgang te garanderen.

Vraag: Wanneer zal het nieuwe Russische ruimtestation in een baan om de aarde zijn?

A: Volgens president Poetin zal het eerste segment van het nieuwe ruimtestation naar verwachting in 2027 in een baan om de aarde zijn.

Vraag: Met welke uitdagingen heeft de Russische ruimtevaartindustrie te maken gehad?

A: De Russische ruimtevaartindustrie heeft te maken gehad met financieringsproblemen, corruptieschandalen en recente tegenslagen, zoals de crash van de Luna-25-module.

Vraag: Hoe lang zal het ISS blijven functioneren?

A: Hoewel de ontmanteling oorspronkelijk in 2024 gepland was, schat NASA dat het ISS tot 2030 kan blijven functioneren.