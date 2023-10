Donkere materie kan zich openbaren via pulserende sterren, zeggen astrofysici

Astrofysici van de universiteiten van Amsterdam en Princeton hebben een baanbrekend onderzoek uitgevoerd dat suggereert dat donkere materie mogelijk kan worden gedetecteerd door de zwakke extra gloed die wordt uitgezonden door pulserende sterren, als deze bestaat uit deeltjes die axionen worden genoemd. Donkere materie is een mysterieuze substantie die 85% van alle materie in het universum uitmaakt, maar die niet met conventionele middelen kan worden gedetecteerd vanwege het gebrek aan significante interactie met licht en andere deeltjes.

Axionen zijn hypothetische deeltjes die in de jaren zeventig zijn geïntroduceerd om discrepanties in het gedrag van subatomaire deeltjes te verklaren. Er wordt aangenomen dat ze zwakke interacties hebben met bekende deeltjes, waardoor ze een plausibele kandidaat zijn voor de bestanddelen van donkere materie. De uitdaging bij het onderzoek naar donkere materie is altijd het detecteren van de aanwezigheid ervan geweest. Recente theoretische modellen hebben echter gesuggereerd dat axionen kunnen worden omgezet in detecteerbaar licht wanneer ze worden blootgesteld aan sterke elektromagnetische velden.

De sterkste elektromagnetische velden die er bestaan, worden aangetroffen rond roterende neutronensterren, ook wel pulsars genoemd. Pulsars zenden intense bundels radiogolven uit terwijl ze snel ronddraaien, en deze bundels zijn gemakkelijk waarneembaar vanaf de aarde. Bovendien genereren pulsars, vanwege hun snelle rotatie, krachtige elektromagnetische velden, waardoor ze potentiële fabrieken zijn voor de productie van axionen. Er wordt verondersteld dat een enkele pulsar elke seconde een aanzienlijk aantal axionen zou kunnen produceren, waarvan sommige zouden kunnen worden omgezet in waarneembaar licht.

Om deze theorie te testen heeft een team van natuurkundigen en astronomen uit Nederland, Portugal en de Verenigde Staten een alomvattend theoretisch raamwerk ontwikkeld. Dit raamwerk was bedoeld om de productie, ontsnapping en conversie van axionen rond pulsars te begrijpen. Met behulp van geavanceerde numerieke plasmasimulaties konden de onderzoekers de extra radiosignalen die door axionen worden gegenereerd, kwantificeren in vergelijking met de intrinsieke emissies van pulsars.

Er werden waarnemingen gedaan aan 27 nabijgelegen pulsars, maar helaas werd er geen bewijs voor axionen gevonden. Deze resultaten zijn echter nog steeds van belang omdat ze de strengste grenzen tot nu toe bieden aan de interactie tussen axionen en licht. Terwijl de zoektocht naar donkere materie voortduurt, biedt deze studie nieuwe inzichten in mogelijke detectiemethoden.

