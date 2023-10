Nieuwe ontdekking daagt huidige theorie van Pulsar-gedrag uit

Wetenschappers van de CNRS en CEA hebben, samenwerkend als onderdeel van een internationaal team, een opmerkelijke ontdekking gedaan met betrekking tot het gedrag van pulsars. Recente waarnemingen van de Vela-pulsar, een van de pulsars die het dichtst bij de aarde staan, hebben straling onthuld die ongeveer 200 keer energieker is dan eerder werd waargenomen. Deze ontdekking, gedaan bij het HESS-observatorium, heeft tot opwinding geleid in de wetenschappelijke gemeenschap en is in tegenspraak met de algemeen aanvaarde theorie over de versnelling en het gedrag van pulsars.

Pulsars zijn kleine, dichte dode sterren die elektromagnetische straling uitzenden, net als kosmische vuurtorens. Deze stralen bewegen met regelmatige tussenpozen door de ruimte. De heersende theorie suggereert dat deeltjes die dichtbij het oppervlak van pulsars worden geproduceerd, langs hun magnetische veldlijnen worden versneld tot aan de randen van hun magnetosfeer. De waarnemingen van de Vela-pulsar dagen deze theorie echter uit.

De straling die bij het HESS-observatorium wordt gedetecteerd, is aanzienlijk energetischer dan verwacht. Deze bevinding roept vragen op over de versnellingsprocessen die plaatsvinden in zeer magnetische astrofysische objecten. Het suggereert ook dat ons huidige begrip van pulsargedrag mogelijk moet worden herzien.

De Vela-pulsar bevindt zich relatief dicht bij de aarde, waardoor hij een ideale kandidaat is voor gedetailleerd observatieonderzoek. De waarnemingen bij het HESS-observatorium, dat gebruik maakt van een reeks telescopen in Namibië, bieden waardevolle inzichten in de aard van pulsars en de verschijnselen die plaatsvinden in hun magnetosfeer.

Deze baanbrekende ontdekking zal worden gepubliceerd in het tijdschrift Nature Astronomy. Het maakt de weg vrij voor verder onderzoek en een dieper begrip van de extreme omgevingen en versnellingsmechanismen die aanwezig zijn in pulsars.

Bronnen:

– Het High Energy Stereoscopic System (HESS), een reeks telescopen in Namibië die worden gebruikt voor het bestuderen van kosmische gammastraling

– CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) en CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives), Franse onderzoeksinstellingen die bij het onderzoek betrokken zijn

Definities:

– Pulsar: kleine, dichte dode sterren die bundels elektromagnetische straling uitzenden.

– Magnetosfeer: het gebied in de ruimte rondom een ​​hemellichaam, waarin het magnetische veld van het object het gedrag van geladen deeltjes domineert.

– Astrofysisch: heeft betrekking op de studie van fysieke verschijnselen die zich in de ruimte voordoen.