De Psyche-missie: het verkennen van een metaalrijke asteroïde

De Psyche-missie, die op 5 oktober 2023 van start gaat, heeft tot doel de asteroïde Psyche te verkennen, die in de asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter zweeft. Wetenschappers zijn geïntrigeerd door de asteroïde omdat sommigen geloven dat het de overblijfselen zijn van de ijzerrijke kern van een mislukte planeet, die mogelijk maar liefst $ 10,000 biljard waard is. Er wordt echter gespeculeerd dat Psyche eigenlijk een ‘puinhoop’ zou kunnen zijn in plaats van een massieve metalen asteroïde.

Onder leiding van de Arizona State University zal de missie een ruimtevaartuig gedurende drie jaar in een baan rond Psyche sturen, waarin wetenschappers hopen meer informatie te verkrijgen over de oorsprong en de topografie van de asteroïde. Ze zijn ook bedoeld om de ouderdom van het oppervlak te bepalen, wat inzicht zou kunnen geven in de inwendige samenstelling van terrestrische planeten zoals de aarde.

Hoewel het moeilijk is om de waarde van ruimtevoorwerpen in te schatten, worden de potentiële metaalbronnen in Psyche op een astronomisch bedrag geschat. NASA maakt echter duidelijk dat de missie niet gaat over het delven van de asteroïde, maar eerder over het bestuderen ervan om meer te leren over asteroïden en de vorming van terrestrische planeten.

Psyche, vernoemd naar de Griekse godin van de ziel, heeft een diameter van ongeveer 140 kilometer en heeft een oppervlakte van ongeveer 64,000 vierkante kilometer. Schattingen van de huidige dichtheid geven aan dat de asteroïde voor 30 tot 60% uit metaal bestaat, wat erop wijst dat de samenstelling ervan in een ijzeren kern en een rotsachtige mantel is uiteengevallen als gevolg van een eerdere botsing.

Het ruimtevaartuig zal drie primaire instrumenten aan boord hebben om Psyche te onderzoeken: een multispectrale imager, een gammastralings- en neutronenspectrometer en een magnetometer. Deze instrumenten zullen respectievelijk beelden vastleggen, de samenstelling van de elementen meten en controleren op eventueel achtergebleven magnetisch veld.

Bovendien zal het Psyche-ruimtevaartuig een X-band radiotelecommunicatiesysteem gebruiken om de zwaartekracht en structuur van de asteroïde in kaart te brengen. De missie omvat een vlucht langs Mars in mei 2026 voor zwaartekrachtassistentie voordat hij in een baan rond Psyche terechtkomt.

Concluderend vertegenwoordigt de Psyche-missie een belangrijke stap in ons begrip van asteroïden en de vorming van aardse planeten. Door de metaalrijke asteroïde te bestuderen hopen wetenschappers waardevolle inzichten te verwerven in de samenstelling en geschiedenis van hemellichamen in ons zonnestelsel.

