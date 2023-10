Nieuw onderzoek onthult de rol van streamers en filamenten bij stervorming

Een recent onderzoek uitgevoerd door wetenschappers van het Max Planck Instituut voor Buitenaardse Fysica werpt licht op de rol van streamers en filamenten in het proces van stervorming. Vroeger geloofde men dat sterren uitsluitend in moleculaire wolken ontstonden. Uit deze studie blijkt echter dat streamers en filamenten die zich uitstrekken vanuit het binnenste van de moleculaire wolk ook een cruciale rol spelen bij de aanvoer van vers gas om de groeiende protosterren te voeden.

Het standaardproces van stergeboorte begint met dichte moleculaire wolken, waar materiaal zich bij voorkeur in één gebied begint op te hopen. Naarmate de wolk samentrekt als gevolg van de eigen zwaartekracht, trekt hij meer materiaal naar zich toe, totdat de temperatuur en druk hoog genoeg worden om een ​​protoster te kunnen vormen. Uiteindelijk begint kernfusie en wordt een ster geboren. Dit hele proces duurt miljoenen jaren en omvat verschillende factoren, zoals magnetische velden.

Het onderzoek concentreerde zich op een ster in het Barnard 5-gebied, waarbij gebruik werd gemaakt van telescopen en de Atacama Large Millimeter Array (ALMA) om de filamenten en streamers te onderzoeken. Het team ontdekte dat deze structuren leidingen zijn voor vers gas uit de grotere nevel naar de protostellaire schijf rond de zich ontwikkelende ster. De bevindingen suggereren dat het stervormingsproces veelzijdig is, waarbij de streamers een cruciale rol spelen bij het verbinden van de jonge stellaire objecten met de ouderwolk.

Bovendien benadrukt de studie de implicaties voor de planeetvorming. Planeten ontstaan ​​uit materiaal in de protostellaire schijf en zullen worden beïnvloed door de chemische samenstelling van het binnenkomende gas. De slingers en filamenten brengen ongerept materiaal aan dat niet is aangetast door de temperaturen en druk in de sterrengeboortecrèche. Daarom zullen de composities van pasgeboren planeten in gebieden als Barnard 5 de chemische vingerafdrukken van de binnenkomende materialen dragen.

Dit onderzoek biedt waardevolle inzichten in de complexiteit van stervorming en benadrukt de onderlinge verbondenheid van verschillende schaalniveaus in het proces. Het begrijpen van de rol van streamers en filamenten bij stervorming en planeetvorming is essentieel voor het ontrafelen van de mysteries van ons universum.

Bron: Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics & Astronomy & Astrophysics Journal