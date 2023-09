Vroege mensen bouwden meer dan 476,000 jaar geleden constructies van hout, onthult onderzoek

By

Archeologen van de Universiteit van Liverpool en Aberystwyth University hebben bewijs ontdekt dat aantoont dat mensen veel eerder constructies uit hout bouwden dan eerder werd aangenomen. De onderzoekers hebben goed bewaard hout opgegraven op een locatie in Kalambo Falls, Zambia, dat naar schatting minstens 476,000 jaar oud is en dateert van vóór de evolutie van homo sapiens.

De vondst is belangrijk omdat het het vroegste bewijs levert dat mensen opzettelijk boomstammen hebben gemaakt om in elkaar te passen. Snijsporen van stenen werktuigen op het hout suggereren dat vroege mensen twee grote boomstammen hebben gevormd en samengevoegd, mogelijk als de fundering van een platform of een deel van een woning. Dit daagt het eerdere idee uit dat mensen uit het stenen tijdperk uitsluitend nomadisch waren.

Met behulp van luminescentiedateringstechnieken bepaalden experts van de Universiteit van Aberystwyth de ouderdom van de vondsten door te kijken naar de laatste keer dat mineralen in het omringende zand aan zonlicht werden blootgesteld. Dit stelt onderzoekers in staat een uitgebreider inzicht te krijgen in de menselijke evolutie en hoe technologie zich ontwikkelde tijdens het stenen tijdperk.

De onderzoekers zijn betrokken bij het Deep Roots Of Humanity-project, dat de ontwikkeling van menselijke technologie in het stenen tijdperk onderzoekt, gefinancierd door de Britse Arts and Humanities Research Council. Het project werkte samen met de National Heritage Conservation Commission van Zambia, het Livingstone Museum, het Moto Moto Museum en het Nationaal Museum, Lusaka.

Professor Larry Barham van de Universiteit van Liverpool merkte op dat deze ontdekking eerdere aannames over onze vroege voorouders in twijfel trekt. Hij verklaarde: “Ze hebben hun omgeving getransformeerd om het leven gemakkelijker te maken, al was het maar door een platform te maken waar ze bij de rivier op konden zitten om hun dagelijkse klusjes te doen. Deze mensen leken meer op ons dan we dachten.”

De opgraving bij Kalambo Falls, een uitzonderlijke locatie en een belangrijke erfgoedaanwinst voor Zambia, zal naar verwachting nog meer opwindende ontdekkingen opleveren naarmate het project zijn werk voortzet.