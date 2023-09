Vroegste bewijs van houten constructies gemaakt door vroege mensen gevonden in Zambia

Wetenschappers van de Universiteit van Liverpool en Aberystwyth University hebben een opmerkelijke ontdekking gedaan bij Kalambo Falls in Zambia. Volgens hun studie, gepubliceerd in het tijdschrift Nature, hebben de onderzoekers goed bewaard hout opgegraven waarvan wordt aangenomen dat het minstens 476,000 jaar oud is en dateert van vóór de evolutie van Homo sapiens. Het hout vertoont snijmarkeringen van stenen werktuigen, wat aangeeft dat de vroege mens opzettelijk twee grote boomstammen heeft gevormd en samengevoegd om een ​​structuur te bouwen, mogelijk een platform of een deel van een woning.

Deze bevinding uit Kalambo Falls vertegenwoordigt het vroegste bewijs ter wereld dat mensen opzettelijk boomstammen hebben vervaardigd om in elkaar te passen. Deze ingewikkelde houtbewerkingstechnieken dagen het heersende geloof uit dat mensen uit het stenen tijdperk strikt nomadisch waren. Professor Larry Barham van de Universiteit van Liverpool merkte op dat deze ontdekking ons begrip van onze vroege voorouders heeft veranderd. Hij benadrukte dat deze individuen niet simpelweg primitieve wezens waren, maar dat ze eerder hun intelligentie, verbeeldingskracht en vaardigheden gebruikten om iets innovatiefs en ongekends te creëren.

De ouderdom van deze houten artefacten werd bepaald met behulp van luminescentiedateringstechnieken, waarbij wordt vastgesteld wanneer mineralen in het omringende zand voor het laatst aan zonlicht zijn blootgesteld. Dankzij luminescentiedatering kunnen onderzoekers bevindingen uit veel vroegere perioden dateren en een duidelijker beeld van de menselijke evolutie samenstellen. De locatie van de Kalambo Falls werd in de jaren zestig opgegraven, maar de ouderdom van het bos was tot nu toe onzeker gebleven.

Het onderzoek, onderdeel van het Deep Roots Of Humanity-project, werpt licht op de ontwikkeling van menselijke technologie tijdens het stenen tijdperk. Het project, gefinancierd door de Britse Arts and Humanities Research Council, omvatte samenwerkingen met de National Heritage Conservation Commission, Livingstone Museum, Moto Moto Museum en het National Museum, Lusaka in Zambia. Professor Barham uitte zijn opwinding over toekomstige ontdekkingen op de locatie van de Kalambo Falls en benadrukte de betekenis ervan als buitengewoon erfgoed voor Zambia.

Dit baanbrekende onderzoek brengt de opmerkelijke creativiteit en vindingrijkheid van onze oude menselijke voorouders in beeld, en onthult dat ze veel geavanceerder waren dan eerder werd aangenomen.

Bronnen:

– Universiteit van Liverpool

– Natuur (Journaal)