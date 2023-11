Nieuwe inzichten in het verbeteren van de afvalwaterzuivering door middel van organische supramoleculaire fotokatalysatoren

By

Vuurvaste organische verontreinigende stoffen die aanwezig zijn in industriële en huishoudelijke afvalwaterstromen vormen een aanzienlijke bedreiging voor het milieu en de menselijke gezondheid. Het bereiken van volledige verwijdering van deze verontreinigingen is van cruciaal belang voor het verbeteren van de waterkwaliteit en het bevorderen van duurzame vooruitgang. Geavanceerde oxidatieprocessen (AOP's), met name heterogene AOP's, zijn veelbelovende oplossingen gebleken voor gedecentraliseerde afvalwaterzuiveringssystemen. Traditionele AOP's vereisen echter vaak een overmatige energie-input, waardoor kosteneffectievere alternatieven noodzakelijk zijn.

Heterogene fotokatalyse, waarbij gebruik wordt gemaakt van organische halfgeleiders zoals g-C3N4, heeft aandacht gekregen als een duurzame AOP-strategie vanwege het gemak van scheiding en het gebruik van zonlicht. Hoewel veelgebruikte anorganische fotokatalysatoren een robuuste stabiliteit vertonen, belemmeren hun beperkte bereik van zonlichtabsorptie en lage adsorptiecapaciteit voor organische verontreinigende stoffen de algehele efficiëntie. Organische halfgeleiders bieden daarentegen een uitgebreid spectrumgebruik en uitstekende adsorptiemogelijkheden. De generatie van Frenkel-excitonen met hoge bindingsenergie belemmert echter een efficiënte scheiding van door foto's gegenereerde elektronen en gaten.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, heeft een onderzoeksteam onder leiding van prof. Yongfa Zhu van de Tsinghua Universiteit aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van organische fotokatalyse voor de afbraak van verontreinigende stoffen. Ze hebben supramoleculaire en polymere organische fotokatalytische systemen ontwikkeld die de efficiëntie van het lichtgebruik verbeteren door het absorptiebereik uit te breiden naar het nabij-infrarode gebied. Bovendien hebben ze de rol van dipolen en kristallijne orde blootgelegd bij het moduleren van het ingebouwde elektrische veld, waardoor efficiënte ladingsmigratie mogelijk wordt gemaakt en de afbraaksnelheid van verontreinigende stoffen aanzienlijk wordt verbeterd.

Bovendien heeft het team een ​​nieuwe aanpak geïntroduceerd voor de high-flux mineralisatie van organische verontreinigende stoffen, waarbij in situ H2O2-generatie en Fenton-reactie onder zichtbaar licht worden gecombineerd. Dit synergetische systeem bereikt high-flux mineralisatie zonder de noodzaak van extra oxidanten, waardoor de mineralisatiesnelheid van verontreinigende stoffen wordt verhoogd van 30% naar meer dan 90%.

Deze bevindingen, gepubliceerd in het Chinese Journal of Catalysis, dragen niet alleen bij aan de praktische implementatie van fotokatalytische waterbehandeling, maar dienen ook als een waardevolle referentie voor onderzoekers op dit gebied. Met verdere optimalisatie en opschaling hebben organische supramoleculaire fotokatalysatoren een groot potentieel voor een revolutie in de behandeling van afvalwater en het aanpakken van de beperkingen van traditionele methoden.

Veel gestelde vragen (FAQ)

1. Wat zijn de uitdagingen bij de afvalwaterzuivering?

De behandeling van afvalwater wordt geconfronteerd met uitdagingen die verband houden met de efficiënte verwijdering van vuurvaste organische verontreinigende stoffen, de beperkte behandelingscapaciteit en de behoefte aan kosteneffectieve oplossingen.

2. Wat is fotokatalyse bij de behandeling van afvalwater?

Bij fotokatalyse wordt gebruik gemaakt van een katalysator om een ​​chemische reactie te versnellen, waarbij licht als energiebron wordt gebruikt. Bij de behandeling van afvalwater kan fotokatalyse worden gebruikt om organische verontreinigende stoffen af ​​te breken en te mineraliseren.

3. Wat zijn supramoleculaire en polymere organische fotokatalysatoren?

Supramoleculaire en polymere organische fotokatalysatoren zijn een soort organische halfgeleiders die zonlicht effectief kunnen gebruiken voor de afbraak van verontreinigende stoffen. Deze fotokatalysatoren bieden een uitgebreid spectrumgebruik en een hoge adsorptiecapaciteit.

4. Hoe verbeteren organische supramoleculaire fotokatalysatoren de afvalwaterzuivering?

Organische supramoleculaire fotokatalysatoren verbeteren de afvalwaterzuivering door de efficiëntie van het lichtgebruik te verhogen, de ladingsmigratie te verbeteren en een hoge fluxmineralisatie van organische verontreinigende stoffen onder zichtbaar licht te bereiken.

5. Wat is de betekenis van het onderzoek van het team van prof. Yongfa Zhu?

Het team van prof. Yongfa Zhu heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het aanpakken van de beperkingen van traditionele afvalwaterzuiveringsmethoden. Hun bevindingen dragen bij aan de praktische implementatie van fotokatalytische waterbehandeling en bieden waardevolle inzichten voor onderzoekers op dit gebied.